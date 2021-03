Congo-Brazzaville: Sud-Ubangi - Olpa se félicite de la reprise des émissions de Radio liberté Gemena

L'ONG exhorte, par ailleurs, les autorités de cette province à lever d'autres restrictions sur les médias et à respecter les dispositions légales qui garantissent la liberté de presse.

L'organisation indépendante de défense et de promotion de la liberté de presse, Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), a salué la reprise des émissions de la Radio liberté Gemena (Ralig), une station privée émettant à Gemena, dans la province du Sud-Ubangi. Tout en prenant acte de la mesure, cette ONG a, néanmoins, condamné la décision tendant à museler un média prise par les autorités de cette entité.

Olpa exhorte, par ailleurs, les autorités du Sud-Ubangi à lever d'autres restrictions sur les médias et à respecter les dispositions légales qui garantissent la liberté de presse.

Ralig, note l'organisation dans son communiqué du 10 mars 2021, a repris ses émissions, cinq jours plus tôt, après la levée de la mesure de suspension par le ministre provincial en charge de la Communication et des médias de la province du Sud-Ubangi, Jobe Lungu Homelema. Cependant, fait savoir Olpa, les émissions « A vous la parole », « Le rendez-vous », « Les cris des opprimés » et toutes les autres à téléphone ouvert ont été interdites de diffusion.

Il est rappelé que cette radio a été suspendue à titre conservatoire, le 1er mars 2021, par le ministre Jobe Lungu qui l'a accusée de se livrer sans retenue aux injures et aux imputations dommageables à l'endroit des particuliers, des institutions et des autorités légalement établies au cours des émissions précitées.

Dans une précédente réaction, indique-t-on, Olpa avait saisi, le 5 mars, l'autorité de régulation des médias, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (Csac), l'instance publique de régulation des médias, à qui il a demandé de réagir face à cette décision des autorités provinciales qui violerait des dispositions de la loi en la matière. Olpa a demandé aux autorités du Csac de s'impliquer activement, en vue d'obtenir la reprise inconditionnelle des émissions deladite radio. Pour cette organisation, il y avait lieu de considérer que la décision du ministre provincial de la Communication et des médias du sud-Ubangi était entachée de plusieurs irrégularités et énervait, non seulement les dispositions de l'article 212 de la Constitution, mais aussi de la loi organique du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Csac, reconnaissant son bureau, le seul pouvoir de prendre des mesures conservatoires à l'encontre des médias.