Congo-Brazzaville: Élection présidentielle 2021 - Roger Ndokolo confirme son soutien à Denis Sassou Nguesso

interview

Depuis le 5 mars dernier, le peuple congolais vit au rythme de la campagne présidentielle sous l'égide de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI). Roger Ndokolo apporte son soutien au candidat sortant, Denis Sassou Nguesso. En réponse à trois questions, c'est ce qu'affirme le président du parti du centre UNIRR.

En quoi fondez-vous votre soutien au candidat sortant ?

Roger Ndokolo (R.N.) : Aujourd'hui plus que jamais, comme tous les partis du centre au Congo, notre parti s'implique à soutenir celui qui porte le projet de la continuité de la transformation du Congo politiquement, administrativement et économiquement. Depuis son avènement au pouvoir, Denis Sassou N'Guesso s'est engagé à bâtir une nation démocratique libre et prospère. Sans en faire l'inventaire exhaustif, les avancées réalisées par le gouvernement de la République dans un contexte particulièrement difficile sont palpables. Pour cette mandature sollicitée, notre conviction aspire à vivre une nouvelle forme de gouvernance au service du peuple, totalement différente de la précédente, afin d'améliorer le quotidien de nos concitoyens.

À propos des concitoyens, comment peuvent-ils être certains que ce sera le mandat de la nouvelle ère ?

R.N. : Le projet «Ensemble, poursuivons la marche» du candidat sortant offre une politique de gouvernance destinée à améliorer le quotidien des Congolais. Au niveau social par exemple, il est prévu une priorité à l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base. Pour ce faire une stratégie sociale sera mise en place pour la réduction de la vulnérabilité économique et sociale ouvrant le développement inclusif des populations et une consolidation de la cohésion sociale. En clair, son rôle sera d'encourager les investissements visant à augmenter les capacités de production et de distribution de l'électricité et de l'eau ; donner en concession les infrastructures publiques de production existantes en vue de leur extension et d'une meilleure gestion. La construction des infrastructures se poursuivra. Ce sera le cas des travaux entrepris de bitumage de la route Mindouli-Kinkala par exemple. Des crédits aux agriculteurs, éleveurs, et à tous les producteurs seront octroyés à travers la Banque postale du Congo. Également au chapitre des engagements, nous considérons la nécessité urgente de réhabiliter le Chemin de fer Congo-océan.

Quel est votre mot d'ordre ?

Notre souhait le plus ardent est de vivre cette consultation suprême dans un climat de paix apaisé et l'unité retrouvée pour un rendez-vous dans la dignité entre le candidat et le peuple. Allons déposer notre bulletin dans l'urne dans le respect des mesures barrières, de distanciation physique relative à la riposte à la pandémie de Covid-19 pour que chacun des sept candidats jouisse d'un bel exercice de la démocratie. Allons voter massivement pour un Congo resplendissant, le 21 mars prochain, afin que notre candidat sorte victorieux dès le premier tour.