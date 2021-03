Congo-Kinshasa: Comité national des IXes Jeux de la Francophonie - Le collectif des agents licenciés dénonce une procédure entachée d'irrégularités

Le personnel en appelle à l'intervention personnelle du président de la République pour recadrer les choses afin d'éviter la honte à la RDC.

Dans une lettre de recours adressée, le 8 mars, au haut représentant du président de la République au sein du Comité national des IXes Jeux de la Francophonie (Cnjf), Didier Tshiyoyo Mbuyi, les experts et personnels dudit comité ont sollicité leur totale réhabilitation aux qualités et fonctions respectives. Ils se présentent comme des victimes des menaces et de la stigmatisation des décisions verbales du haut-représentant du chef de l'Etat et président du haut conseil des IXes Jeux de la Francophonie.

Parmi les irrégularités relevées, les experts et cadres licenciés notent que « la prérogative de désigner des membres des commissions et de recruter le personnel d'appoint et autres experts revient de plein droit au directeur national des IXes jeux de la Francophonie 2022 ». Ils estiment également qu'à l'absence des résolutions émanant d'une plénière ayant régulièrement siégé et dûment signées par le président et le rapporteur du haut conseil des IXes Jeux de la Francophonie, toute décision prise reste lettre morte.

Le collectif des agents et experts licenciés sollicite leur réhabilitation de façon totale et sans réserve aux qualités et fonctions respectives, au sein du personnel, des cellules, et commissions du Cnjf. Au cas contraire, ont-ils renchéri, « les instances habilitées seront valablement saisies au nom de la légalité, de l'Etat de droit, de la sauvegarde des valeurs de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la non-stigmatisation et des droits de l'homme... ». Ils en appellent à l'intervention personnelle et utile du président de la République pour recadrer les choses afin d'éviter la honte à la RDC.

A la suite de sa nomination, le 14 février, le haut-représentant du chef de l'Etat et président du haut conseil des IXes jeux de la Francophonie a renvoyé trente experts et cadres ayant travaillé depuis plus de deux ans au Cnjf. Ce groupe comprend en son sein notamment des experts de la cellule technique ayant contribué à l'élaboration du dossier de candidature pour l'organisation des IXes jeux de la Francophonie. C'est dans ce contexte que la cérémonie de la pause de la première pierre pour la construction des infrastructures devant abriter les jeux prévue pour ce jeudi 11 mars a été, une nouvelle fois reportée, à une date ultérieure.