Congo-Brazzaville: Campagne électorale - Le Rassemblement de la majorité présidentielle mobilise à Talangaï

A l'initiative de la députée de la cinquième circonscription électorale de Talangaï, Claudia Ikia Sassou N'Guesso, un meeting a été organisé le 10 mars à l'espace « Ngobali », dans le sixième arrondissement de Brazzaville en faveur du candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso.

Ils étaient, en effet, nombreux à avoir répondu présents à l'appel des partis politiques de la majorité présidentielle. Du président du Mouvement pour la démocratie et le progrès (MDP), Jean-Claude Ibovi, à la présidente de la fédération du Mouvement action et renouveau (MAR) Brazzaville, Laeticia Kakou, en passant par le secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'unité et la République, Juste Désiré Mondélé, le secrétaire national chargé de l'organisation et de la mobilisation du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), Philibert Malonga, ainsi que les députés PCT de Talangaï et de la première circonscription électorale d'Oyo, Denis Christel Sassou N'Guesso, tous ont appelé à un vote utile le 21 mars prochain.

Selon les différents orateurs, le candidat Sassou N'Guesso est le seul des sept à même de conduire les destinées du Congo pour les cinq prochaines années. Ils ont également revenu sur son nouveau contrat social dénommé : « Ensemble, poursuivons la marche » qui met un accent particulier sur le social, l'emploi des jeunes et le développement de l'agriculture.

« Denis Sassou N'Guesso est le seul des sept candidats qui rassure pour préserver la paix dans le pays », a déclaré en substance Philibert Malonga.

La députée de Talangaï I, Blandine Nianga, a, de son côté, invité les habitants du sixième arrondissement à aller voter le 21 mars, en compagnie de leurs proches "l'homme des actions concrètes".