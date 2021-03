Sahara Occidental: Le Suriname réitère son soutien "inébranlable" à la marocanité du Sahara (ministre)

Rabat — La République du Suriname soutient pleinement l'intégrité territoriale du Maroc et réitère sa position "inébranlable concernant la marocanité du Sahara et la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud", a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre surinamais des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération internationale, M. Albert Ramdin.

"Le gouvernement de la République du Suriname soutient le plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc comme unique base pour une solution politique durable à ce différend", a encore précisé le chef de la diplomatie du Suriname, qui s'exprimait lors d'un point de presse tenu à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Par ailleurs, M. Ramdin a relevé que depuis le 28 juillet 2004, date du début des relations diplomatiques entre le Maroc et le Suriname, le partenariat entre les deux pays a significativement évolué, ajoutant que ses entretiens avec M. Bourita ont porté sur différents domaines de coopération.

"Nous avons décidé d'approfondir le dialogue politique, de renouveler les liens bilatéraux et d'échanger les points de vue sur la coopération régionale et multilatérale", a-t-il poursuivi, notant que cette collaboration est un élément essentiel de la coopération Sud-Sud, de la solidarité et du respect mutuel entre les deux pays.

Pour sa part, M. Bourita a remercié le Suriname pour sa position de principe, stable et constructive, pour défendre cette cause juste en réaffirmant son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc.