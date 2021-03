Togo: Vacciné, le Maire Joseph Gomado, invite les Togolais concernés par cette 1ère vague à en faire autant

Le ton de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été donné hier mercredi par Mme le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, et les membres de son équipe gouvernementale. Ainsi, après eux ce sont les populations qui ont commencé par avoir leur dose de vaccin à compter de ce Jeudi 11 Mars 2021.

En bon Togolais, et premier citoyen de la Commune de Golfe 1 Bè Apédomé, le Maire principal de cette commune du Grand Lomé, Joseph Koamy Gomado, a donné le bon exemple peu après la mi-journée au CMS de Bè-Kpota. Ceci afin de mettre en confiance les populations de sa juridiction.

Surpris par un de nos reporters, voici ce qu'il en dit. « C'est une opportunité que le gouvernement est en train de donner à tous les concitoyens. Il est de bon ton qu'en tant que premier responsable de la Commune de Golfe 1 que je puisse me faire vacciner pour dire à toute la population qu'il y a la garantie nécessaire pour faire confiance au gouvernement », a-t-il confié.

Et à ce qui depuis l'annonce de cette campagne de vaccination contre ce mal (La Covid-19) du premier quart du 21ème siècle, l'élu local veut bien comprendre leur peur pais il rassure... « C'est la peur et c'est normal pour le commun des mortels, à travers ce qui se fait voir sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que nous nous sommes portés volontaire pour mettre en confiance toutes la population, tous ceux qui ont la peur au ventre pour se faire vacciner ». Et poursuit-il, « je me sens normal depuis le matin, avant et après cette vaccination, je suis resté toujours serein comme d'habitude. Je n'ai rien senti d'anormal ».

Toutefois, il a insisté sur une seule chose, le respect des mesures barrières malgré tout. « Cette vaccination ne nous donne pas droit de baisser la garde, nous devons toujours continuer par observer les mesures barrières pour nous préserver et préserver tous ceux qui sont autour de nous et partant, toute la population », exhorte-t-il ses administrés. A preuve, même après sa prise de vaccin, c'est toujours bavette au point que le Maire de la Commune de Golfe 1 s'est confié à notre reporter. On le verra d'ailleurs aussitôt à la sortie de ce centre de santé, conseiller un jeune élève à porter sa bavette partout où il va.

Il est à noter que cette campagne pour cette campagne, la priorité est donnée au personnel soignant et aux populations ayant plus d'une cinquantaine d'année.