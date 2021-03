Cote d'Ivoire: Justice - 6 nouveaux juges arrivent à la CPI, 6 autres s'en vont

Six (6) nouveaux juges élus pour des mandats de neuf (9) ans à la Cour pénale internationale (Cpi) ont prêté serment le mercredi 10 mars 2021. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Cour à La Haye (Hollande), en présence, entre autres, de la présidente de l'Assemblée des Etats parties (Aep), Silvia Fernández de Gurmendi et le président de la Cour, le juge Chile Eboe-Osuji et le procureur Fatou Bensouda.

Il s'agit des juges Joanna Korner (Royaume-Uni), Gocha Lordkipanidze (Géorgie), María del Socorro Flores Liera (Mexique), Sergio Gerardo Ugalde Godinez (Costa Rica), Miatta Maria Samba (Sierra Leone), et Althea Violet Alexis-Windsor (Trinidad et Tobago). Ceux-ci ont été élus lors de la 19è session de l'Assemblée des Etats Parties (Aep) au Statut de Rome en décembre 2020. Ils remplacent les juges Chile Eboe-Osuji (président de la Cour), Robert Fremr (premier vice-président), Howard Morrison, Olga Herrera- Carbuccia, Geoffrey Henderson et Raul Cano Pangalangan qui sont en fin de mandat.

« Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations ». Tel est l'engagement pris par chacun de ces entrants à la Cpi.

Le président de la Cour a notamment exhorté les nouveaux juges à user de leur expérience et de leur expertise pour répondre aux attentes des victimes. « Les victimes du monde entier se tournent vers La Haye dans l'espoir que justice soit rendue, lorsque les cours nationales ne parviennent pas à fournir réparation...les attentes sont élevées, et les défis peuvent parfois être décourageants. Mais je suis convaincu que votre excellente expérience et vos solides antécédents vous permettront de répondre à ces attentes et à ces défis », a-t-il déclaré.

Il faut indiquer que la Cour pénale internationale compte 18 juges qui sont des nationaux des États parties au Statut de Rome. Les contributions des six agents qui quittent l'institution ont été reconnues lors de la cérémonie de prestation de serment.