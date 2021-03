Cote d'Ivoire: Décès du Premier Ministre Hamed Bakayoko - Un grand artisan du dialogue politique s'en est allé

Le Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, est décédé le 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer, à l'âge de 56 ans.

Nommé le 30 juillet 2020 en qualité de Premier Ministre, Chef de Gouvernement, Ministre de la Défense, il aura été à la tâche sur différents fronts, notamment sur celui du dialogue politique et de la cohésion sociale.

Ses toutes premières sorties ont été des visites à certains leaders religieux, dont le Cardinal Jean-Pierre Kutwa et le Président du Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques en Côte d'Ivoire (COSIM), Cheick Aïma Mamadou Traoré.

Il s'agissait pour Hamed Bakayoko de requérir leurs prières et soutiens dans la promotion de la paix, du dialogue et de la réconciliation au sein des différentes communautés sociales et politiques ivoiriennes.

Hamed Bakayoko rencontrera par la suite les responsables des partis politiques et de la société civile, envoyant ainsi un signal fort à ces acteurs, et plus généralement à tous les Ivoiriens quant à l'engagement du gouvernement à toujours maintenir ouverts les canaux du dialogue pour la promotion de la cohésion sociale, préalable à tout développement.

A la veille de l'élection présidentielle d'octobre 2020, il ira à la rencontre des populations de Bonoua, Daoukro, Divo et Gagnoa, des zones qui avaient connu des mouvements de violences et des conflits inter-ethniques pour porter les messages de paix et de réconciliation du Président de la République, Alassane Ouattara, et surtout exhorter les jeunes à tourner le dos à la violence.

Le Premier Ministre Hamed Bakayoko faisait également de la jeunesse l'une de ses priorités. La formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes étaient pour lui une préoccupation. Son message à la jeunesse était qu'elle prenne une part active dans le développement du pays, en se préoccupant d'acquérir une bonne formation afin d'être bien outillée pour se construire un avenir.

Il aura également accordé une place de choix au secteur privé, moteur de la croissance économique, en lui apportant tout son soutien. A cet effet, il a multiplié les réunions avec la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) et les PME, à l'effet de les rassurer sur les dispositions à prendre afin de renforcer le partenariat Etat/secteur privé.

On notera également que sous sa conduite, le gouvernement a réalisé une grande mobilisation de ressources en novembre 2020 et en février 2021 sur les marchés internationaux, pour accompagner le financement du développement du pays.

L'Etat de Côte d'Ivoire a ainsi levé en novembre 2020 la somme de 1 milliard d'euros (environ 656 milliards de francs CFA), au taux de 5%, remboursable sur 10 ans. Quant à l'opération Eurobond de février 2021, elle s'est soldée par une mobilisation de 850 millions d'euros, soit 557 milliards de francs CFA, à un taux de 4.3 % sur 10 ans.

Apprécié de l'ensemble de la classe politique ivoirienne, Hamed Bakayoko était maire de la commune d'Abobo depuis 2018. Il venait également d'être réélu député de Séguéla. Il était marié et père de quatre enfants.