Congo-Kinshasa: Meshack Elia renseigne qu'il est en conflit financier avec Mazembe et la Fecofa

A deux semaines du dernier round qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations Can-Cameroun 2021, le sélectionneur des Léopards de la République Démocratique du Congo, Christian N'sengi Biembe Seko Seko, a dévoilé ce mercredi 10 mars, la liste de 31 Léopards retenus pour les deux derniers matches, très décisifs pour la RDC en ballotage dans son groupe.

Troisième avec 6 points derrière la Gambie et le Gabon, la RDC devra gagner ses deux derniers matches, respectivement contre le Gabon le 25 mars, à Libreville, puis contre la Gambie le 29 mars, à Kinshasa.

Et pour y arriver, N'sengi Biembe a listé 31 joueurs, qui sont selon lui, des vaillants capables de donner la joie de la qualification aux Congolais. Parmi eux, Meshack Elia qui a catégoriquement refusé de répondre à cet appel, renseignant qu'il est en conflit avec son ancien club, le Tout-Puissant Mazembe Englebert et la Fédération congolaise de football association (Fecofa). L'attaquant de BSC Young Boys en Suisse, qui, visiblement, a retrouvé sa meilleure forme des saisons 2018 et 2019, précise que le dossier est présentement au niveau du Tribunal Arbitral des Sport (TAS), qui pourra se prononcer dans les jours à venir : « à tous mes fans et amoureux du football, je suis congolais et j'ai toujours servi et mouillé le maillot pour ma patrie.

Comme vous le savez, je suis en conflit financier avec mon ancien club le TP Mazembe et la FECOFA qui m'a banni à tort pendant 1 an de toute compétition nationale ou internationale. A ce jour, mon cas n'est toujours pas tranché et j'attends une décision du TAS, afin d'en terminer avec ce long chemin de croix. J'ai été victime de plein de fausses rumeurs, j'ai enduré pendant de longs mois une situation que je ne méritais pas. Aujourd'hui, mon club Young Boys, qui m'a toujours soutenu, et moi-même attendons la décision du TAS. Tant que mon cas ne sera pas tranché, je ne peux répondre aux convocations de mon équipe nationale. C'est donc le cœur meurtri que je me dois de décliner ma sélection pour les deux prochains matches avec les Léopards. Je souhaite de toutes mes forces à tous mes coéquipiers, au staff et à tous les Congolais cette qualification pour la prochaine CAN», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Dieumerci Mbokani signe son retour

Dans cette liste de N'sengi Biembe on retrouve le nom d'une grosse figure et pas le moindre, celui de Dieumerci Mbokani qui n'a plus répondu aux appels de la sélection depuis 2017. Comme Meshack Elia, Mbokani n'a pas encore infirmé ou affirmé s'il sera bel et bien là. Un autre ancien qui fait son come-back c'est Mputu Mabi, le Trésor congolais qui lui aussi a refait une bonne santé avec son Tout-Puissant Mazembe de tout le temps. Il y aussi Glody Ngonda, cet ancien de V.Club qui évolue pour le moment au sein du club français de Dijon.

Parmi les nouveaux venus, il y a Walter Bwalya, ce jeune talent congolais qui preste chez Al Ahly, en Egypte. Bwaly était même présent sur terrain le samedi dernier lors du match Al Ahly contre VClub. Il est certain qu'il sera aussi le mardi prochain à Kinshasa pour le match retour.

9 joueurs de réserves à l'attente

Pour palier des éventualités imprévisibles liées au covid-19 dans le groupe, Christian Nsengi Biembe a publié aussi une liste parallèle de 9 joueurs dits des "réservistes". Ces derniers seront toujours aux aguets, et pourront rejoindre vite le groupe en cas de nécessité.

Pour le sélectionneur, le rassemblement de tous les joueurs est prévu le 21 mars à Kinshasa, et le voyage pour le Gabon interviendra le 23, soit deux jours après. Le tout se fera donc dans deux jours à Kinshasa, avant d'aller terminer les préparatifs la veille du match, soit le mars. Le 25 mars, c'est l'évènement. Aussitôt, les Léopards rentreront vite à Kinshasa pour attendre les Mambas Stas de la Gambie le 29 mars, pour la 6ème et dernière journée.

Voici la liste de joueurs convoqués

Gardiens

1- Timothy Fayulu (FC Sion/Suisse)

2- Siadi Baggio (JSG Bazano/RD Congo)

3- Joël Kiassumbwa (FC Servette/Suisse)

4- Auguy Kalambayi (SM Sanga Balende/RD. Congo)

Défenseurs

5- Issama Mpeko (TP Mazembe/RD Congo)

6- Djuma Shabani (AS V.Club/RD Congo)

7- Ernest LuzoloSita (AS V.Club/RD Congo)

Glody Ngonda Muzinga (FC Dijon/France)

9- Fabrice Nsakala (Besiktas/Turquie)

10- Chancel Mbemba Mangulu (FC Porto/Portugal)

11- Christian Luyindama (Galatasaray/Turquie)

12- Marcel Tisserand (Fenerbahçe/Turquie)

13- Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique)

14- Inonga Baka Henock (DCMP/RD Congo)

Milieux

15- Edo Kayembe (KAS Eupen/Belgique)

16- Fabrice Ngoma Luamba (Raja Casablanca/Maroc)

17- Mukoko Tonombe (Young Africans SC/Tanzanie)

18- Yannick Bangala (FUS Rabat/ Maroc)

19- Mumbere Mbusa Jérémie (AS V.Club/RD Congo)

20- Jibi Bindanda (SM Sanga Valence/RD Congo)

21- Paul-Jose Mpoku Ebunge (Al-Wadha Club/ Emirats arabes unis)

22- Mputu Mabi Tresor (TP Mazembe/RD Congo)

23- Masasi Obenza Amedee (AS V.Club/RD Congo)

ATTAQUANTS

24- Elia Meshack (BSC Young Boys/Suisse)

25- Jordan Botaka (RSC Charleroi/Belgique)

26- Lilepo Makabi Glody (AS V.Club/RD Congo)

27- Kazadi Kasengu Francis (El Masry/Egypte)

28- Walter Bwalya Binene (Al Ahly SC/Egypte)

29- Jackson Muleka (Standard de Liège/Belgique)

30- Dieumerci Mbokani Bezua (Royal Antwerp FC/Belgique)

31- Ben Malango Ngita (Raja Casablanca/Maroc)

Reservistes

1- Idumba Fasika (St Eloi Lupopo/ RD Congo)

2- Mukoko Amale (Difaa Hassani El Jadida/ Maroc)

3- Arsene Zola Kiaku (TP Mazembe/ RD Congo)

4- Mika Miche (TP Mazembe/ RD Congo)

5- Kimvuidi Karim (DCMP/ RD Congo)

6- Beya Tumetuka Joel (TP Mazembe/ RD Congo)

7- Kabangu Kadima (DCMP/ RD Congo)

8- Kikwama Mujinga (FC Renaissance/ RD Congo)

9- Ifaso Ifunga (Difaa Hassani El Jadida/ Maroc).