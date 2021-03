Congo-Kinshasa: Kalev Mutond réclame la justice impartiale !

Respect des lois et de la Constitution. Kalev Mutond, traits tirés sur le visage, récuse le Magistrat Robert Kumbu Phanzu et demande au Procureur près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe de le décharger de l'instruction de tous les dossiers mis à sa charge.

Croisade de plaintes

Il a dirigé l'Agence Nationale des Renseignements. Il en a assumé les fonctions d'Administrateur Général de 2011 à 2019. Kalev Mutond, quelques mois après l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir en 2019, avait démissionné. Il est devenu ainsi libre et dégagé de toutes les responsabilités des services d'intelligence. A ce jour, alors qu'il est notoirement connu comme Haut cadre du PPRD, du Front Commun pour le Congo et, même, très proche de l'ancien Président Joseph Kabila Kabange, voici qu'il fait flèche de tout bois. Plaintes sur plaintes. Invitations, convocations et autres interpellations se multiplient, depuis un certain temps. Et, pourtant, sans entrer préjuger sur le fond, toutes ces plaintes, de l'avis du Collectif des Avocats de Kalev, sont notamment, liées aux interpellations de certaines personnes pendant qu'il était en plein exercice de ses fonctions.

Réplique

Visiblement affecté et inquiet, il a décidé de briser l'omerta. Dans une lettre datée du 6 mars dernier, il récuse le Magistrat Kumbu Phanzu et invite le Procureur près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe à le décharger de l'instruction de tous les dossiers le concernant.

Agissant, dit-il, sur pied de l'article 59 de la Loi Organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'Ordre judiciaire, il relève, cependant, que le Magistrat Robert Kumbu Phanzu, dans l'exercice de ses fonctions, a été Conseiller Politique du DG de la DGM et agent de l'Administration. Et qu'en vertu de cette double qualité, il avait été affecté en son temps, par la DGM, en tant membre de la commission des OPJ des services d'Ordre, de sécurité et de défense de la RDC qui siégeait à l'ANR. Kalev fait remarquer, par ailleurs, qu'à ce titre, lui, le Magistrat récusé, avait eu à examiner certains dossiers dont il est aujourd'hui Magistrat instructeur.

Cri du cœur

Un autre fait, selon les termes propres contenus dans sa lettre, Kalev note qu'en dépit de l'avis négatif de l'actuel Administrateur de l'ANR, tel qu'exprimé dans sa lettre n°054 du 23 février enregistrée au numéro 2352 du 25 février 2021 de l'Office du Procureur près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, ce même Magistrat tient, coûte que coûte, à engager des poursuites contre lui. Ici, il lance un cri du cœur et dénonce l'acharnement, l'inimitié ou, à tout le moins, une manœuvre de règlement des comptes personnels.

Et, dans le cas d'espèce, l'article 17 alinéa 2 de la Constitution qui dispose comme suit : "Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit" a été violée, conclut-il.