Congo-Kinshasa: Henri Thomas Lokondo - Un baobab est tombé !

Quelle perte ! Le baobab est tombé. La République vient de perdre l'un de ses dignes fils. Ce véritable Homme d'Etat, ce parlementaire de conviction dont ses prises de position lui ont valu l'admiration et le respect des électeurs, vient de passer de vie à trépas.

Triste. Ce n'est pas une galéjade. Le Député national, élu de Mbandaka, Henri Thomas Lokondo, a rendu l'âme hier, depuis l'Afrique du Sud où il était admis aux soins intensifs depuis le mois de décembre 2020.

La nouvelle de son décès a affecté beaucoup de ses compatriotes qui avaient une admiration profonde à son égard. Delly Sesanga, l'un de ses collègues Députés, n'a pas manqué d'exprimer sa tristesse. «Le République est en deuil avec la disparition de Henry Thomas Lokondo. La liberté a perdu un grand défenseur, l'Assemblée nationale un de ses meilleurs représentants, notre démocratie une de ses voix intelligentes. Le G13 perd un de ses artisans, force de proposition et travailleur acharné. Paix à son âme», a écrit l'élu de Luiza sur son compte twitter. Claudel Lubaya, une des personnalités du G13 groupe auquel faisait partie l'honorable Lokondo, a fait part de son chagrin : «Il s'appelait Henry Thomas Lokondo, il était bon et merveilleux, intelligent et fort. Nous aurons le temps de lui rendre hommage».

Le jeune parlementaire Patrick Muyaya n'a pas oublié les bienfaits de celui qu'il considère comme son mentor. «Le papa, le collègue, l'ami, le mentor. Tous les mots du monde, toutes les larmes du monde ne suffiront pas. Infinie tristesse», écrit-il sur son compte twitter. L'élu de Walikale, Juvénal Munubo est effondré par ce décès. «Effondré par le décès de notre cher collègue Honorable Henri-Thomas Lokondo. Un parlementaire avec un franc-parler, un sens élevé d'objectivité, une indépendance d'esprit et une longue expérience. Sa mort est une grande perte pour la Nation congolaise, le Grand Equateur et le G13. R.I.P», tweete-t-il.

Parcours

Né le 27 juillet 1955 dans la province de l'Equateur, Henri-Thomas Lokondo détenait un diplôme en sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales de l'Université libre de Bruxelles. Il a ensuite travaillé dans les services de renseignements du gouvernement congolais à Uvira. De 1991 à 1992, il a participé à la Conférence Nationale Souveraine, une convention nationale qui discutait de démocratisation et de réforme politique et a été expert au Haut Conseil de la République. Sous-ministre des travaux publics sous le gouvernement de Faustin Birindwa, il a occupé ce poste jusqu'au 6 juillet 1994. Le 26 février 1996, il a été nommé vice-ministre des relations extérieures du Premier ministre Kengo wa Dondo et est resté en fonction sous Likulia Bolongo jusqu'au 17 mai 1997.

En juillet 2003, il est devenu membre de l'Assemblée nationale de transition sur la liste du gouvernement. En octobre 2004, le Président Joseph Kabila l'a nommé conseiller privé à la présidence. Le 8 novembre, il a quitté son siège à l'Assemblée. Sénateur de 2006 à 2011, Lokondo a été élu succinctement Député national et a siégé à l'Assemblée nationale de 2012 jusqu'à son décès. Il se démarquait toujours à travers ses prises de position qui souvent allaient aux antipodes de sa famille politique.

Un baobab est tombé.