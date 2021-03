Cameroun: Okola - Le RDPC remobilise la base

Une conférence conjointe des sections et une cérémonie de compte-rendu parlementaire ont été organisées le 2 mars dernier par l'honorable Gabriel Koah Songo.

Au centre-ville d'Okola mardi 02 mars, il y avait un air de fête. Les 11 sous-sections du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC)-Sud se sont retrouvées dans cet arrondissement du département de la Lékié, région du Centre, pour y tenir leur conférence conjointe des sections, conformément aux dispositions statutaires. « La vie du parti impose que des conférences, une sorte d'évaluation, se tiennent à mi-parcours pour avoir la situation du parti, des militants et résoudre les problèmes d'ordre politique, économique et sociaux », a déclaré le président de la section Rdpc Lékié-Sud, Gabriel Koah Songo. Ainsi, sous sa coordination, les cadres de l'Organisation des jeunes (Ojrdpc), des femmes (Ofrdpc) et des hommes ont constitué trois commissions de travail chargées de faire le point sur la politique générale du parti dans le pays et à Okola. Elles devaient aussi dresser le bilan de santé des affaires économiques, sociales et culturelles de la localité.

En rendant la copie de leurs travaux, les membres de la Commission des Affaires politiques ont fait le tour d'horizon de la situation socio-politique de l'arrondissement. Ils ont réitéré le besoin de restructuration du parti à travers l'éclatement de la section Rdpc Lékié-Sud, tel que cela avait déjà été exprimé lors de la dernière conférence. Pour terminer, ils ont affirmé leur engagement ferme aux côtés du chef de l'Etat, afin qu'il parachève son œuvre de construction et de paix. Après avoir examiné la situation macroéconomique de l'arrondissement d'Okola, la Commission des Affaires économiques a tiré un coup de chapeau aux pouvoirs publics pour avoir pu maintenir un taux de croissance positif dans un contexte mondial dominé par la pandémie du Covid-19.

Cependant, ils ont appelé les autorités locales à développer des activités génératrices de revenus pour lutter contre la pauvreté. Ils ont en outre, exhorté l'exécutif communal à attirer des créateurs de richesses et à multiplier des investissements de transformation. La Commission des Affaires sociales et culturelles a, quant à elle, déploré la montée en puissance de l'insécurité et de la délinquance juvénile. Selon les membres, cette situation est inhérente au chômage des jeunes et à la consommation accrue de stupéfiants. Ils ont enfin, décrié la spéculation foncière anarchique qui a malheureusement pignon sur rue dans l'arrondissement.

S'agissant du compte-rendu parlementaire, l'honorable Gabriel Koah Songo a remis aux présidents des sous-sections, tous organes confondus, des packs contenant les lois votées à l'Assemblée nationale pendant l'année législative 2020. Il a fait des dons d'ordinateurs à trois établissements d'enseignement secondaire de l'arrondissement, remis du matériel sanitaire à des centres hospitaliers et des pagnes du 8 mars aux femmes. Tout ceci, en présence de Sanama Kono, représentant du secrétaire général du Comité central du Rdpc.