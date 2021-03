Cameroun: Sensibilisation à Kribi - Le préfet sur le terrain

Depuis lundi dernier, Nouhou Bello parcourt la cité balnéaire pour parler aux populations de l'importance du respect des mesures barrières.

Le département de l'Océan est, depuis février 2021, un foyer ardent du coronavirus dans la région du Sud. L'information a été rendue publique par le gouverneur de la région du Sud, Félix Nguele Nguele. C'était à Kribi le 5 mars 2021. A ce jour, la ville de Kribi et ses localités environnantes comptent trois décès des suites de coronavirus et 365 cas positifs sur les 8473 personnes ayant fait le test. De ces cas positifs, il y a 20 élèves et neuf enseignants. Des chiffres qui interpellent toutes les couches sociales.

Depuis lundi dernier, le préfet de l'Océan, Nouhou Bello, dirige lui-même des équipes mobiles sur le terrain. Marchés, gares routières, boutiques et autres lieux publics accueillent le préfet. « Je suis venu vous dire que l'heure est grave. Nous avons négligé les mesures barrières contre le Covid-19. Aujourd'hui, nous payons le prix de notre insouciance », fait savoir Nouhou Bello aux populations de Kribi. Certains cadres ont même été blâmés par l'administrateur civil qui, à certains endroits, offrait des masques.

Aucun coin n'a été négligé. On a vu le préfet et sa suite dans les bus de transport interurbain. Aux passagers et aux chauffeurs, on leur a rappelé leurs responsabilités. Désormais, seules les personnes portant leur cache-nez pourront effectuer le voyage. Les instructions ont été données aux forces de maintien de l'ordre stationnées dans les différentes entrées de la ville de Kribi. Aussi de cette campagne de sensibilisation de lutte contre le Covid-19, on retient que toute personne entrant dans la cité balnéaire devra être testée. Des dispositions pour des cas positifs ont déjà été prises par le district de santé de Kribi.