Congo-Kinshasa: Priorité - Pressé !

Embouteillages monstres, manque criant de courtoisie routière, violation du code de la route, des agents défaillants,... la circulation à « Kin la belle » est un véritable casse-tête. Hier, ce tracas associé à la canicule ardente, au mouvement continue des écoliers et aux sirènes des « ayants-droits », a créé un ralentissement des activités sur les grandes artères de la capitale, et même dans les allées secondaires, insuffisantes et en état piteux. Qu'est-ce que c'est suffoquant !

Dans cet embrouillamini, les porteurs de gyrophares circulent en mode « laisser passer, priorité : pressé », avec l'aide des forces de l'ordre commis à leur sécurité, qui écartent de leur chemin tout engin roulant, trottant ou rampant, au bénéfice d'une autorité qui s'en va rapidement trouver des solutions aux maux de ses «cons-patriotes».

La Police de circulation routière, incapable d'assurer correctement son rôle, s'intéresse à agripper les taxis qui dégagent l'arôme du versement journalier atteint, pour s'en mettre plein les poches et garantir un «madesu ya bana» convenable en fin de journée. Certains d'entre eux font du bon boulot, ils sont à compter du bout des doigts, les usagers de la route les connaissent. Mais... ils sont comme le sucre dans un verre de bière brune, insipides.

Ces agents qui sont les acteurs phares de la régulation de la circulation routière, au-delà des panneaux et des feux de signalisation, se doivent d'être présents là où et quand il le faut, exemplaires mais aussi adroits dans l'exercice de leur noble profession.

A côté de ce casse-tête chinois, il y a les inimaginables conducteurs de taxis «ketch», bus et «wewa». Ils vont dans tous les sens, roulent n'importe comment, et l'on peut ressentir au loin la non maîtrise des basiques du code de la route. Et ces permis de conduire qui s'obtiennent à coup de quelques billets au coin de la ruelle... m'enfin ! Il y a du boulot, chères autorités. Il faut du recyclage !

Ils ne sont pas seuls, certains conducteurs des véhicules dits personnels, sont dans le même sac. Sans compter l'arrivage des conteneurs contenant des quatre roues toutes les semaines. Résultat : plus de véhicules, moins de routes, plus de légèreté, moins de circulation fluide.

Tenez ! Quelques usagers de la route évoquent aussi la mesure portant application du couvre-feu, du fait que plusieurs travailleurs de nuit ont basculé la journée et ont, par ricochet, augmenté le flux de la population dans les rues de Kinshasa. Laissez passer...