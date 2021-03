Congo-Kinshasa: L'Honorable Alita Tshiamala pleure Josky Kiambukuta

On l'appelait le commandant Josky Kiambukuta. Chanteur hors pair, cet ambassadeur de la Rumba congolaise meurt alors qu'on l'attendait fièrement réapparaître dans la vidéo du remix d'une de ses chansons dédiées à l'Honorable Alita Tshiamala.

Il était l'un des meilleurs chanteurs à avoir mieux immortalisé l'Honorable Alita Tshiamala, un grand opérateur économique et mécène légendaire de la culture en République Démocratique du Congo.

Lui c'est Joseph Kiambukuta Londa alias DjoSex. Cette icône de la rumba congolaise est décédée le dimanche 7 mars 2021 aux Cliniques Ngaliema à Kinshasa de suite d'une crise cardiaque.

Sa disparition est un coup dur pour les mélomanes de la bonne musique qui pleurent une voix de charme par excellence et vocaliste hors pair.

Josky Kiambukuta tire sa révérence au moment où les vrais fanatiques de la Rumba attendaient de le revoir sur la scène musicale à travers un nouveau clip vidéo du remix de l'ancienne chanson dédiée au généreux l'homme d'affaires Alita Tshiamala, petit-frère de Kansebu comme il a si bien souligné dans ce beau tube édité vers les années 80 dans l'OK Jazz du Grand Maître Franco Luambo Makiadi.

Il faut rappeler que cette mélopée subliminale a été revisitée et retravaillée encore par Ferré Gola, un des meilleurs chanteurs de l'actuelle génération de la musique congolaise.

Dans la peau du géant Kiambukuta, Jésus de nuance avec sa voix angélique a, merveilleusement, fignolé la chanson qui est déjà fin prête pour sa sortie sur le marché du disque.

C'est au moment où on s'apprêtait au tournage du clip vidéo de ladite mélodie que son auteur- compositeur DjoSex a rendu l'âme alors que le grand mécène du Cinquantenaire avait déjà engagé tous les moyens nécessaires pour la réalisation de ce projet. D'ailleurs, Ferré Gola va y revenir avec des amples détails au cours de son passage ce dimanche 14 mars 2021, dans la tranche "Temps leaders" de l'émission musicale Karibu Variété, sur la RTNC.

Un choc mémorable pour l'honorable qui est resté inconsolable face à cette mort inopinée de son frère bien-aimé Kiambukuta.

Gros plan sur DjoSex

Né le 14 février 1949, celui qu'on appelait Commandant de bord Josky était un des meilleurs auteur-compositeur dans l'histoire de l'art d'Orphée en RDC. Très adulé dans la société, l'artiste laisse une riche discographie pour les fanatiques de la rumba.

Sa disparition est une perte énorme pour la grande famille musicale où Kiambukuta s'est imposé grâce à prouesse artistique et son timbre vocal très particulier. L'histoire renseigne que l'illustre disparu a entamé sa brillante carrière musicale au groupe "Le Continental" de Maître Taureau avant de rejoindre l'orchestre TP OK JAZZ. Grâce à son talent et son savoir-faire, il a été vite copté par les mélomanes. A une certaine époque de gloire, renseigne-t-on, la voix percutante et originale de DjoSex avait porté et incarné l'identité vocale de l'OK Jazz grâce à ses compositions riches en mélodie et paroles.

Très humble et social, Kiambukuta était très cultivé et aimait travailler en équipe. Au-delà du clan OK Jazz, il faut noter que l'inamovible Koffi Olomidé est parmi les grands noms de la musique africaine qui a beaucoup bénéficié des services du Commandant Josky dans ses albums tels que « Ngobila », «Dieu voit tout »...

A la mort du Grand Maître Franco, le Commandant Josky s'est humblement engagé aux côtés de Feu poète Lutumba Simaro et Ndombe Opetum pour créer le groupe Bana Ok qui a aussi marqué son épopée dans l'arène musicale congolaise.

L'artiste ne meurt jamais, dit-on. Il restera toujours avec ses adulateurs à travers ses œuvres anthologiques qui continueront à peindre la société.

Rappelons qu'en 2015, dans son état de maladie, Josky Kiambukuta a été honoré par la République qui lui a décerné deux diplômes de mérite des Arts, Sciences et Lettres pour l'ensemble de ses œuvres éloquentes et surtout sa contribution à l'émergence de la Rumba. Bravo DjoSex !