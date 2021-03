Afrique Centrale: Criminalité transfrontalière en zone Cemac - L'urgence d'une coopération inter-Etats

C'est l'une des solutions proposées par le commissaire de police Fabius Corneille Kamla Foka dans une thèse de doctorat défendue le 13 février dernier à l'université de Dschang.

Les cas d'insécurité constatés dans les régions de l'Extrême-nord et de l'Est Cameroun, et même de manière indirecte dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest, et qui font l'actualité ces derniers temps, découlent en grande partie de l'insécurité au niveau des frontières. Constat dressé par le commissaire de police Fabius Corneille Kamla Foka, qui propose une panoplie de solutions pour éradiquer ce mal.

Des données contenues dans sa thèse de doctorat en droit privé soutenue et défendue le 13 février dernier dans la salle des conférences et des spectacles de l'Université de Dschang. Le thème : « la coopération policière dans la lutte contre la criminalité transfrontalière en zone Cemac : essai d'analyse théorique et pratique au regard des enjeux de sécurisation des personnes et des biens au sein des Etats membres ».

Partant de la problématique centrée sur l'efficacité de la coopération policière dans la lutte contre la criminalité en zone Cemac, le candidat propose parmi ses hypothèses, la redynamisation des groupes et instances de coopération déjà existants. La prise en compte des particularités juridiques des différents Etats de la Cemac, et de certains pays voisins qui partagent une longue frontière avec ces Etats.

C'est le cas du Nigéria. Le candidat dirigé par le Pr. Pascal Nguihé Kanté, souhaite aussi que des instruments juridiques multilatéraux et bilatéraux soient façonnés pour donner un pouvoir coercitif à la coopération policière en zone Cemac. Ce qui contribuerait à réduire des exactions des bandes qui agissent dans un pays et se cachent dans l'Etat voisin sans être inquiétés, et densifierait les actions et interactions des forces policières dans ces Etats. Le jury présidé par le Pr Henri Désiré Modi Koko Bebey a, au finish, attribué la mention Très Honorable au candidat, pour ce travail original.