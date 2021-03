Cameroun: Chambre d'Agriculture - Les défis de Mindjos Momeny

Installé mardi dernier à Yaoundé par le Minader, le président devra entre autre organiser les élections et renforcer la formation professionnelle des acteurs.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), Gabriel Mbairobe, a installé mardi 9 mars, le nouveau président de la chambre d'agriculture, des pêches, de l'Elevage et des forêts (Capef), Martin Paul Mindjos Momeny. La cérémonie s'est déroulée en présence de hautes personnalités, parmi lesquelles le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Nommé par décret du président de la République le 24 février dernier, celui qui remplace Joseph Roland Matta de regretté mémoire, était jusque-là directeur des études, des programmes et de la coopération au Minader. Comme l'a relevé Gabriel Mbairobe, la nomination du nouveau patron de la Capef intervient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par un climat social délétère dû aux difficultés de mobilisation des ressources financières, à la caducité des organes actuellement en activité du fait des mandats échus et à l'attente des textes d'application du décret portant réorganisation de l'institution.

A côté de ces difficultés, Martin Paul Mindjos Momeny devra faire face à de nombreux défis. Ce sont entre autres, la conduite de l'exécution du budget de la Chambre pour l'exercice en cours, le renforcement de la formation professionnelle agricole et pastorale (relever le niveau de compétences des producteurs dans les domaines de la production laitière), l'entrepreneuriat agricole dans les régions de l'Adamaoua et de l'Est, sans oublier l'organisation des élections, afin de doter la Chambre de nouveaux membres. Mais, le Minader rassure, le nouveau président a le profil de l'emploi.

D'après lui, c'est sur un homme pétri d'expérience que la haute hiérarchie a décidé de porter son illustre choix. « C'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut », dira-t-il. Il faut dire que Martin Paul Mindjos Momeny a une riche carrière professionnelle. Dans son parcours, il a été administrateur de plusieurs entreprises publiques. Il a travaillé au ministère en charge de l'industrie pendant 12 ans. Le promu a notamment participé à la mise en place du système national de normalisation au Cameroun. En tant que directeur de l'industrie, il a assuré l'encadrement technique des travaux d'élaboration du Plan directeur d'industrialisation. Au Minader, il a contribué à la mise en œuvre de la politique nationale de vulgarisation agricole et au soutien des agro-industries. Il a par ailleurs été directeur des études et des projets à la Capef entre 2003 et 2005, un atout majeur qui a également compté dans ce choix. De son côté, Mindjos Momeny a dit avoir noté les difficultés évoquées mais aussi toutes les attentes formulées vis-à-vis de lui et de la Chambre. « Je promets de tout mettre en œuvre pour que dans le très court terme, nous puissions arriver à des résultats qui satisfont ceux qui ont placé leur confiance en nous », at-il conclu.