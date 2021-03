Cameroun: Distribution de l'électricité - Les premières pluies font des ravages

Quasiment toute la ville de Yaoundé et la région du Sud sans énergie électrique depuis mardi soir suite aux orages qui ont endommagé une ligne de Transport et d'autres équipements.

La situation revient certes progressivement à la normale, mais mardi soir, peu après l'orage annonçant le retour des pluies en fin de journée, la quasi-totalité de la ville de Yaoundé a été plongée dans le noir. Et les plaintes n'ont pas tardé à arriver sur les réseaux sociaux, et sans doute aux principaux acteurs du secteur que sont Eneo, le distributeur, la société de transport de l'électricité mais aussi le ministère de l'Eau et de l'Energie. C'est par exemple ce directeur de publication qui n'a pu livrer l'édition du journal de mercredi que dans l'après-midi, son quartier comptant parmi ceux touchés par la longue coupure. Tout en présentant motifs et excuses, il a lancé un appel à ses lecteurs pour le soutien à l'acquisition d'un groupe électrogène.

Sur les causes de cette situation, Eneo a publié un communiqué mardi soir dans lequel il est expliqué qu'à la suite des orages, une succession d'incidents ont été enregistrés sur les réseaux de transport et de distribution, « principalement sur la ligne de transport Oyom-Abang-Nomayos avec effet sur la distribution dans une partie de Yaoundé et la région du Sud », peut-on lire. Parmi ces incidents, on peut citer la chute d'un grand pylône de transport et des poteaux bois et béton, ainsi que des dysfonctionnements de transformateurs de distribution. Dans un autre communiqué rendu public ce mercredi, la directrice régionale Eneo de Yaoundé fait le point de la situation des mesures prises en urgence pour rétablir les clients.

« 80% des ménages affectés étaient réalimentés », a indiqué Ernestine Rose Eyinga épse Mboa en fin de journée. Et les équipes étaient toujours à pied d'œuvre pour la réalimentation des quartiers restants. On a enregistré d'autres reprises, au fur et à mesure que les problèmes étaient résolus. La centrale de thermique de Mbalmayo a été mise à contribution pour réalimenter la station de production d'eau d'Akomnyada pour garantir la continuité de cet autre service essentiel. Le renfort est également venu de la centrale de Memve'ele « pour une reprise partielle du service à Sangmelima, Ebolowa et Mbalmayo », affirme Mme Mboa.