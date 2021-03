Cameroun: CAN Volley-ball U18 filles & U19 garçons - Six distinctions individuelles

Quatre filles et deux garçons ont été désignés comme les meilleurs à leurs postes respectifs à l'issue de ces deux tournois.

Les Championnats d'Afrique des nations de volley-ball U18 filles et U19 garçons se sont achevés lundi soir à l'Indoor Sports Hall National Stadium Package B. Lors de la cérémonie de clôture, les distinctions individuelles ont été dévoilées. C'est ainsi que chez les filles, sur les sept trophées disponibles, les Camerounaises en ont glané quatre. On a ainsi Rodrigue Bedian Mpon qui est meilleure serveuse. Joanna Tchombe termine meilleure attaquante. Blanche Ngatcha finit meilleure passeuse et Danna Fosso, la capitaine des U18 achève le tournoi comme meilleure joueuse de la compétition. Chez les garçons, ils sont deux à s'être particulièrement illustrés. Le capitaine des U19, Ousseini Issa, se distingue en tant que meilleur bloqueur et Landry Kavogo est le meilleur joueur du tournoi U19.

Avant la remise de ces distinctions individuelles, deux matches se sont disputés. Chez les U18 filles, le Cameroun a gagné son dernier match contre le Nigeria. Danna Fosso et ses coéquipières se sont, une fois de plus, imposées sur le score de 3 sets à 0 (25-17, 25-21 et 25-23). Elles ont ainsi dominé cet adversaire sur l'ensemble des trois matches, sans perdre un set. Chez les U19 garçons, le Nigeria a dominé le Maroc par 3 sets à 0 (25-8, 25-21 et 25-23). Grâce à cette victoire, le Nigeria termine à la première position et est ainsi sacré champion d'Afrique. Le Cameroun hérite de la deuxième place. Les deux pays se qualifient ainsi pour le Championnats du monde U19 garçons. Mission accomplie donc pour les deux sélections nationales qui devaient décrocher au moins un titre continental, comme l'avait demandé le président de la Fédération camerounaise de volley-ball, Serge Abouem, au moment de quitter le Cameroun.

Dans le cadre de la préparation de ces deux rendez-vous, ces sélections ont bénéficié de l'encadrement technique de Jean René Akono, le sélectionneur de l'équipe nationale fanion dames, pour les filles et Serge Nnanga, l'entraîneur national adjoint des seniors messieurs pour les U19 garçons. Ces techniciens sont venus appuyés les coaches respectifs que sont Emile Tongtong chez les filles et Emmanuel Wadawa chez les garçons.