Cameroun: Elite One et Two - Le diktat du Covid-19

Avec la reprise des championnats, les clubs doivent s'adapter au protocole sanitaire de la CAF et de la Fécafoot, au risque d'être pénalisés.

La rencontre Yong Sport Academy - Tonnerre Kalara Club ne s'est pas jouée dimanche dernier au Yong Sports Academy Stadium de Bamenda. Les visiteurs n'ont pas pu présenter les résultats des tests Covid-19, notamment les PCR, au membre de la commission de la médecine sportive de la Fécafoot ou au médecin référent assigné à cette tâche. Et, pour une éventuelle reprogrammation, les « deux clubs devaient s'entendre afin d'indiquer à la Fécafoot le lieu et l'heure de la prochaine rencontre. Si ce n'est pas le cas, le dossier va se retrouver sur la table des litiges et homologations de matches pour une victoire par forfait de la part de YOSA », explique Parfait Siki, le responsable de la communication de la Fécafoot.

Or, selon la circulaire du secrétaire général de la Fécafoot par intérim, datée 3 mars dernier, relative au rappel des mesures sanitaires, il est clairement couché que : « Les clubs doivent procéder 48h avant chaque match officiellement programmé au test covid-19 (PCR) des joueurs, encadreurs et dirigeants. [... ] Des contrôles seront effectués par les responsables de ladite commission ou le médecin référent avant chaque entrée des équipes aux stades ».

TKC est le seul club à n'avoir pas joué du fait du non-respect de ce protocole sanitaire dont les dispositions avaient été rappelées le 3 mars dernier. Car, la menace Covid-19 est loin d'être maîtrisée. Du côté d'Apejes de Mfou, on confirme respecter le protocole sanitaire de la Confédération africaine de football et de la Fécafoot. Les joueurs sont régulièrement testés et portent le masque quand ils sont en groupe. Dans les rangs de PWD de Bamenda, on est heureux de n'avoir pas encore enregistré un seul cas positif. Ici, on respecte les mesures barrières lors des séances d'entraînements. Ailleurs, plusieurs clubs ont enregistré des cas positifs à l'instar d'Union sportive de Douala, du Canon sportif de Yaoundé et d'Astres de Douala, qui n'a pu effectuer qu'un remplacement lors de son match contre Canon. Les staffs ont du adapter leur tactique à cette nouvelle donnée.

Avec la sortie du Premier ministre, Joseph Dion Ngute, le 5 mars dernier, la Fécafoot a opté pour « les huis clos jusqu'à nouvel avis » des matches des championnats Elite One et Elite Two. Ce que les spectateurs ne veulent d'ailleurs pas intégrer. Dimanche dernier à Yaoundé, ce sont les forces de défense qui ont convaincu les spectateurs de finalement quitter les lieux. Par contre au stade de Bamendzi, le public a détruit le portail de ladite infrastructure sportive pour assister au match. Outre les matches des championnats professionnels Elite One et Two, cette disposition concerne également les matches internationaux des sélections nationales, ceux des compétitions interclubs ou encore ceux du football amateur, etc. En réalité, au moment où on procède au lancement de la saison sportive, la Fécafoot avait planché sur un taux de remplissage de stades de 25%.