Cameroun: Parlement - La session de mars s'ouvre

Sénateurs et députés reprennent du service ce jour dans leurs chambres respectives où ils procéderont à l'élection des membres des bureaux des deux institutions.

Ce jeudi, Marcel Niat Njifenji et Cavaye Yéguié Djibril seront assis face au perchoir. Ils prendront part à la séance plénière d'ouverture de la session de mars au Sénat et à l'Assemblée nationale respectivement, comme de simples parlementaires. Les travaux seront présidés par les doyens d'âge ; Chief Victor Mukete au Sénat, et Laurentine Koa Mfegue epse Mbede à l'Assemblée nationale. C'est dire tout l'enjeu que revêt ce rendez-vous inaugural de l'année législative. Il est prioritairement consacré à l'élection du bureau des deux chambres. L'article 16 alinéa 1-a de la Constitution dispose notamment qu'« à l'ouverture de sa première session ordinaire, l'Assemblée nationale élit son président et son bureau ».

Au-delà du renouvellement des bureaux, la rentrée parlementaire de ce jour intervient au moment où le Cameroun affronte la recrudescence des cas de Covid-19. De nombreuses victimes de cette pandémie ont été enregistrées ces derniers jours à travers le pays. Cette résurgence a poussé le gouvernement à la remobilisation pour la stricte observance des mesures barrières. De plus, les pouvoirs publics ont obtenu des vaccins qui seront disponibles dans les prochains jours et mis gracieusement à la disposition des populations. La partition des parlementaires est totale dans cet environnement de sensibilisation tous azimuts. Sénateurs et députés devront sans doute se saisir de cette situation, pour renforcer l'éducation des populations et surtout apaiser leurs inquiétudes face à la vaccination annoncée contre le Covid-19.

Cette session s'ouvre également au moment où la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a annoncé le lancement de la deuxième phase de la sensibilisation contre les discours haineux et la xénophobie. Par ailleurs, de nombreuses chroniques venant de nos établissements scolaires indiquent un niveau alarmant et inquiétant de dépravation de nos jeunes élèves. Entre consommation de la drogue, tournage et diffusions d'images obscènes, agressions d'enseignants, la communauté éducative est en proie à des vices. Ces maux et malaises récurrents appellent sans doute la responsabilité des parlementaires, autant que celles des parents et des pouvoirs publics.

Si les affrontements dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont de moins en moins intenses, il n'en demeure pas moins vrai que la dénonciation des atrocités de sécessionnistes doit se poursuivre. De même que l'appel au respect de l'intégrité et de la souveraineté du Cameroun. A ce sujet, les parlementaires sont restés constants et cette session pourrait être une nouvelle tribune pour réitérer ces positions républicaines.