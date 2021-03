Madagascar: Célébration - Le Tahala Rarihasina accueille le « Nouvel an malagasy

Sujet à débattre depuis des années, il se tiendra les 11, 12, 13 et 14 mars. D'après l'initiative de l'association « Malagasy iray hasina », la célébration du traditionnel Nouvel an malagasy aura lieu dans son intégralité en centre-ville, sur la place du Tahala Rarihasina Analakely en ode aux valeurs malgaches. Cette fête d'envergure nationale se réfère aux indications du calendrier lunaire.

Loin des débats et des tergiversations interminables sur le sujet, l'association « Malagasy iray hasina » décide de prendre les devants en ce début d'année. Elle est la première à annoncer sa programmation pour ces festivités. Ainsi, le Nouvel an malagasy sera accueilli dans le pur respect des traditions et mettra en avant l'initiation et la redécouverte de cette coutume pour la perpétuer auprès de la jeune génération.

Sous la bienveillance du maire de la ville Naina Andriantsitohaina et d' un haut dignitaire de la monarchie traditionnelle Joseph Fitohasina Razafimamonjy, proclamé Roi d'Antemoro Anakara, la cérémonie d'ouverture de cette célébration au Tahala Rarihasina débutera le 11 mars à partir de 13h. Pour l'occasion, plusieurs manifestations culturelles égayeront la place, mais également diverses expositions qui relatent l'historique de cette célébration.

Feu éternel

Le lendemain à partir de 9h, le programme réserve des échanges avec les exposants, des conférences-débats avec des historiens, enseignants et d'autres personnalités sur le thème « La place des coutumes malgaches pour le développement du pays. » au sein du Tahala Rarihasina. Le cœur battant de la célébration débute le 13 mars à partir de 14h30, les citoyens sont invités à s'abreuver du fameux « feu éternel ». L'une des incontournables traditions est le « Selatrafo », afin de purger les maux par le feu débutera à partir de 18h30.

Un rite initié par le Roi desAntemoro Anakara. La grande veillée se poursuivra tout au long de la nuit pour accueillir le 14 mars jour du Nouvel an malagasy. Très tôt dans la matinée, le Tahala Rarihasina enchainera avec les diverses bénédictions que sont les « fafirano », « saforano » et le savoureux « Vary amin-dronono tondraha-tantely », à savoir du riz, du lait et du miel.