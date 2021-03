Liberia: Timothy Weah - « Mon but est de devenir l'un des meilleurs attaquants du monde »

Fils de George Weah, Timothy Weah se montre constant cette saison. Ayant laissé derrière lui ses pépins physiques, l'attaquant de 21 ans flambe enfin sous les couleurs de Lille. Ce qui lui donne plus d'ambitions.

Dans une interview accordée aux supporters sur les réseaux sociaux de Lille, Weah vise plus haut et plus loin. Il veut devenir l'un des meilleurs au monde à son poste.

« Je vise toujours plus haut. Personnellement, je travaille et mon but est de devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. Je n'ai pas de poste préféré. Je peux jouer à tous les postes, je n'ai pas de préférence. Quand je suis sur le terrain, je veux marquer des buts, mais pour moi en ce moment, le plus important est de tout faire pour que l'équipe remporte le championnat. Il nous reste 10 matchs de championnat, je pense que c'est important de prendre match par match. Quand on sera à Lens, on fera le travail nécessaire, mais il y a déjà un match décisif face à Monaco », a-t-il déclaré.

Cette saison, Timothy Weah a déjà marqué 5 buts en 28 rencontres toutes compétitions confondues.