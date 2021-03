Gabon: L'école gabonaise mettra bientôt de nouveaux habits

Le pays a lancé, ce 08 mars, les travaux qui vont permettre d'identifier l'ensemble des défis auxquels son système éducatif est confronté depuis plusieurs années déjà. Ils s'achèveront avec une stratégie de gestion optimale de tout le système éducatif encore appelée Plan sectoriel de l'éducation.

L'école gabonaise ne dispose pas de carte scolaire depuis 15 ans maintenant - un ensemble de techniques et de procédures permettant d'estimer les besoins futurs d'éducation au niveau local et de prévoir les mesures à prendre pour les satisfaire. Cette carence de données statistiques actualisées floute considérablement la gestion de tout le système multipliant, ainsi, au fil des années les problèmes qu'elle connait depuis lors.

Le cadre d'action Education 2030 mis en place en vue de l'atteinte de l'ODD 4 aux fins d' « assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous », auquel le Gabon est un des 160 pays signataires, fournit des orientations aux gouvernements et aux partenaires de l'éducation sur la façon de traduire les engagements en actes.

L'UNESCO étant chargée de coordonner l'action de la communauté internationale pour atteindre cet objectif par le biais de partenariats, d'orientations politiques, de renforcement des capacités, de suivi et de plaidoyer a initié projet « Appui à la production des statistiques basiques et à l'élaboration du Plan sectoriel de l'éducation au Gabon », sous le leadership du Ministère de l'éducation nationale.

Le lancement du processus d'élaboration du diagnostic sectoriel, qui démarre, s'inscrit dans la mise en œuvre des activités de la seconde phase du projet sectoriel. Il fait suite à la première phase qui a permis, grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, de collecter les données statistiques de base du secteur de l'éducation et de produire les annuaires statistiques 2018/2019 couvrant tous les sous-secteurs de l'éducation.

Pour mener à bien cette deuxième phase du projet, une mission d'experts du Bureau régional de l'UNESCO basé à Yaoundé et de l'Institut internationale de planification de l'éducation (IIPE) - pôle Dakar s'effectue à Libreville du 08 au 16 mars 2021.

Les travaux qui se sont ouverts, avec les experts nationaux, en vue d'un transfert de compétences, vont permettre de consolider les données nécessaires à la réalisation du diagnostic puis initier la rédaction du Plan intérimaire. Le but final est, d'une part, l'amélioration de la gouvernance, l'accès et la qualité de l'éducation ; d'autre part, de favoriser une éducation plus inclusive et un apprentissage tout au long de la vie. Ceci passera par « l'amélioration des curricula - programmes scolaires - afin de les adapter aux besoins réels de la société en lien avec la transformation des matières premières en produits finis, semi finis - et en services annexes-, en vue de créer une chaine de valeur économique favorisant le développement endogène du Gabon » a souligné Monsieur Jean Bosco Ki, Expert ISU du Bureau de l'UNESCO pour l'Afrique centrale basé à Yaoundé.

Le projet « Appui à la production des statistiques basiques et à l'élaboration du Plan Sectoriel de l'éducation du Gabon » est mis en œuvre par l'ensemble des directions générales techniques des ministères en charge de l'Education sous le lead du Ministère de l'éducation nationale avec l'appui technique de l'UNESCO et du soutien financier de la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'UNICEF et l'UNFPA.

UNESCO/GABON

