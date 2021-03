Burkina Faso: Faso foot - L'USO et les Léopards promettent du spectacle

En prélude à la 14e journée de la D2 et à la 20e de la D1 du Faso foot, les représentants des Léopards de Saint-Camille, de l'USO, de Téma Bokin et de Santos ont animé la conférence de presse d'avant-match, le jeudi 11 mars 2021 à Ouagadougou.

Avec 19 points, les Léopards de Saint Camille sont logés dans la zone rouge. Mais « rien n'est perdu et nous ne pensons même pas à retourner en deuxième division », a affirmé le coach Issouf Ouédraogo, dit Lato en conférence d'avant-match. Et pour chasser le spectre de la relégation, lui et ses garçons n'entendent plus s'économiser dans la quête des points en cette seconde phase du championnat. Après avoir battu le SC Majestic le weekend dernier, ils tenteront d'enchaîner avec une autre victoire face à l'USO demain samedi 13 mars pour le compte de la 20e journée du championnat national de D1. « Nous resterons dans notre philosophie. Nous avons beaucoup encaissé en première partie par manque de concentration mais nous y avons beaucoup travaillé et corrigé cela pendant la pause », a assuré le technicien. En face, les Aigles de Larlé sont conscients de la délicatesse de la tâche qui les attend.

« C'est une équipe joueuse, très physique et très homogène sur toute la ligne mais dans l'ensemble notre schéma tactique restera aussi le même », a répondu l'entraîneur de l'USO, Mousso Ouédraogo. Pour lui, la partie promet d'être offensive et la victoire sera pour l'équipe qui sera la plus réaliste. Et si l'adversaire est motivé par sa récente victoire, le coach Mousso Ouédraogo espère que l'euphorie qui en a résulté ouvrira des brèches que son équipe compte profiter. En D2 Tèma-Bokin sera opposé à Santos FC dimanche. Classée 3e, l'équipe de Bokin qui n'a d'yeux que pour la D1 entend tout donner pour cela et selon son encadreur Lasséna Sankara, cette année sera la bonne. Quant à son adversaire qui a des ambitions plus modestes de maintien, c'est dans un bon esprit qu'il essaiera de rééditer l'exploit de la phase aller lorsqu'il était sorti de la confrontation avec les trois points.