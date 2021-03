Burkina Faso: Secteur des Assurances - Quietis et Certicompte, deux nouveaux produits

La société générale Burkina Faso a lancé officiellement, le jeudi 11 mars 2021 à Ouagadougou, deux produits d'assurance en partenariat avec SUNU assurances vie et SUNU IARD.

Afin d'accompagner ses clients en terme de prévoyance liée à certains aléas de la vie, Société Générale Burkina Faso a mis en place deux produits d'assurance. Ainsi, Certicompte et Quietis sont les deux produits mis en production de bancassurance de Société Générale Burkina Faso (SGBF) en partenariat avec SUNU Assurances Burkina Faso, le jeudi 11 mars 2021 à Ouagadougou.

A cet effet, le directeur marketing et communication SGBF, Jean-Pierre Madiéga, a indiqué que la société dispose d'un portefeuille de six produits de bancassurance à savoir Assurance vie Sogevie plus, Assurance voyage, SOGVOYAGE, SOGERETRAITE, SOGETUDE, CERTICOMPTE et QUIETIS. De ce fait, Certicompte et Quietis sont les deux derniers nés mis en production en partenariat avec SUNU Assurances Burkina Faso. Le Directeur général (DG) de SUNU, Mohamed Compaoré, a expliqué que QUIETIS permet de sécuriser les avoirs des clients à travers ses garanties d'indemnisation en cas de pertes pécuniaires occasionnées par l'utilisation frauduleuse d'une ou plusieurs de ses cartes et chèques perdus ou volés avant leur mise en opposition. En termes de sécurité papiers, il permet le remboursement de l'assuré, des frais de remplacement de ses papiers administratifs en cas de perte ou de vol de ses papiers en même temps que l'un de ses moyens de paiement et/ou de retrait pendant la durée de son adhésion, des frais de remboursement de ses papiers à concurrence de 75 000 FCFA par sinistre et par an.

Pendant la durée de son adhésion, a-t-il confié, les espèces peuvent être retirées par le client à l'aide d'un de ses moyens de paiement et ou de retrait sur son compte courant aux guichets bancaires, aux distributeurs automatiques de billets ou aux guichets automatiques de Société générale BURKINA FASO. M. Compaoré a indiqué que cela se fait « lorsque l'assuré est victime d'une agression le contraignant à effectuer le retrait et lorsque les espèces sont volées dans les 24 heures qui suivent le retrait, à la suite d'une agression ».

Il a ajouté qu'en ce qui concerne la sécurité achat en ligne, la garantie vise à rembourser les frais exposés en cas de non livraison d'un article acheté sur internet à la suite de la défaillance du fournisseur et la garantie « sécurité achat en ligne » est limitée à une intervention par an. Le DG de SUNU Assurance vie Burkina Faso, Jean-François Kambou, a révélé également que Certicompte est un produit d'assurance prévoyance familiale qui prévoit, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du client, le versement du capital permettant de rembourser un solde débiteur ou un découvert autorisé et de protéger financièrement ses proches. Il a mentionné que les garanties couvertes sont celles de décès de toutes causes et d'invalidité absolue et définitive. « En cas de décès et d'invalidité absolue et définitive de l'adhérent, le capital garanti est reversé sur le compte du client.

Les engagements envers la banque sont prélevés et le reliquat reversé aux ayants- droit. Si le compte n'était pas débiteur, la famille bénéficiera intégralement du capital », a-t-il indiqué. Le directeur marketing et communication SGBF, Jean-Pierre Madiéga, a alerté tous les clients de la société générale Burkina Faso, titulaire d'un compte chèque dont l'âge est compris entre 18 et 69 ans de souscrire à CERTICOMPTE afin de bénéficier d'un taux de prime très attractif de 0,6% du capital souscrit, d'une couverture des soldes débiteurs des comptes de l'adhérent, d'une indemnisation rapide de 48h et d'une adhésion simple dont les formalités médicales allégées.

Pour les conditions de souscription de Quietis, il suffit, a-t-il dit, d'être titulaire d'un compte chèque et détenir un moyen de paiement délivré par Société générale Burkina Faso. « La durée de souscription est de un an renouvelable par tacite reconduction. Les risques couverts à partir du 9e jour suivant la souscription et la tarification attractive est de 9000 FCFA par an en vente unitaire et 6000 FCFA/an en package », a-t-il détaillé. Selon le Directeur des ressources de Société générale Burkina Faso, Séraphin Sodré, le choix est porté sur SUNU assurance car ils ont tous le même objectif, celui d'offrir de produit de qualité à leurs clients.