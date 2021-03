Madagascar: Fort-Dauphin - Mialy Rajoelina visite l'usine de Nutriset

Mialy Rajoelina était en compagnie de l'équipe de la Fondation Mérieux.

Pas de répit. Après le tour du pays lors de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, Mialy Rajoelina, première dame et présidente de l'Association Fitia, se tourne vers l'extrême Sud du pays. Une région qui lui tient particulièrement à cœur. Hier, dans la zone de développement agro-alimentaire de Fort-Dauphin, le numéro Un de l'Association Fitia a visité le terrain pour la construction d'un container-usine de Nutriset à Madagascar.

Ce projet est le fruit de la collaboration entre la fondation Mérieux et l'Association Fitia, suite à la rencontre entre Alain Mérieux et le président Andry Rajoelina à Lyon en octobre 2019 lors de la réunion du Fonds Mondial. La fondation va apporter son aide face à la priorité de santé publique : la malnutrition particulièrement sévère dans le sud du pays. Les containers pour l'usine sont déjà en cours d'acheminement et en transit maritime vers Fort-Dauphin. Cette usine sera consacrée à la fabrication de compléments alimentaires pour les enfants dans les cantines scolaires.

Il y aura une chaîne de distribution pour les régions Anosy et Androy. Cette solution entre dans le cadre de la lutte contre la malnutrition chronique des enfants dans cette partie de l'île, et ce d'une manière pérenne et durable. Une capacité de production de 500 tonnes soit 10 millions de sachets par an est envisagée par l'usine. L'Association Fitia ,qui intervient déjà dans cette partie de l'île, se chargera de la distribution des compléments alimentaires au sein des cantines scolaires.