Madagascar: Football / Sanctions contre Ahmad - Une menace pour le football malgache !

Ce ne sera plus comme avant pour le football malgache après les sanctions infligées par la FIFA à Ahmad, mais ramenées à un allégement conséquent par le Tribunal Arbitral du Sport.

On n'entrera pas dans les imbroglios politico-juridiques de cette affaire qui fait grand-bruit dans le microcosme du football mondial, mais on ne retiendra qu'une chose, et une seule : le football malgache lui doit une fière chandelle, car c'est en quelque sorte grâce à Ahmad que les Barea ont pu participer pour la première fois à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations.

Une CAN à 24 équipes. Après avoir échoué à plusieurs reprises à la porte de la qualification en finissant deuxième d'un groupe, le football malgache a enfin pu se qualifier car Ahmad, qui connaissait bien la situation, a tout fait pour porter le nombre de nations participant à une CAN à 24.

Madagascar, l'éternel deuxième, a pu enfin goûter à la joie d'une participation à une CAN avec cette joie légitime d'avoir pu se hisser jusqu'en quarts de finale qui a valu aux Barea d'être qualifiés par la presse internationale de « sensations de la CAN en Egypte ».

Mais autant le dire et sans entrer dans les détails, cette victoire, car c'en est une, nous le devons à Ahmad. On ne va pas l'accuser d'intervenir directement dans les décisions de l'arbitre mais le fait est que ces hommes qui dirigent une rencontre de Madagascar savent qu'en coulisse, c'est l'équipe du président de la CAF et qu'ils ont intérêt à ne pas se planter. En cas de litige, l'arbitre n'oublie surtout pas qu'il joue sa vie car durant son mandat, le président Ahmad s'est montré intransigeant sur les fautes professionnelles de ces hommes en noir. Dans la foulée, sans doute pour montrer son impartialité, le président de la CAF ou plutôt ses hommes n'ont pas hésité à sanctionner lourdement le meilleur sifflet malgache en l'occurrence Nampiadraza Moussa Hamada.

23 stades synthétiques. Mais au-delà de l'euphorie qui a suivi notre qualification en quarts de finale de la CAN 2019, on retiendra aussi la belle réponse du président Andry Rajoelina qui a inscrit le football parmi ses priorités pour ne citer que les 23 stades en couverture synthétique éparpillés dans toute l'île qui sont en cours de finition mais aussi les futurs centres techniques qui s'annoncent comme une suite logique de ce louable engagement de l'Etat.

Croyez-le ou non mais l'idée de construire un très grand stade à Mahamasina est née de cette fierté de toute la nation au lendemain de la victoire des Barea face à la RDC. Aujourd'hui et quoiqu'on dise, ce stade Barea, quoique Stade de Madagascar, sera plus approprié surtout si on y installe une piste d'athlétisme, on n'a pas à rougir de la comparaison avec le Stade de France, l'Allianz Arena de Munich, le stade Bernabeu de Madrid ou le Maracana de Rio au Brésil.

Et dans les 100 ans à venir, on continuera de parler de ce Stade de Mahamasina en y greffant le nom d'un certain Andry Rajoelina.