Madagascar: Filets sociaux de sécurité - L'épargne collective pour l'autonomisation des ménages vulnérables

Les ménages en situation de précarité sociale et économique dans le district de Vatomandry commencent à adopter la culture de l'épargne. Ce ne sont autres que les bénéficiaires du filet sociale de sécurité « asa avotra mirindra » mise en œuvre par le Fonds d'intervention pour le développement (FID)

Plusieurs mesures d'accompagnement sont proposées dans le programme « asa avotra mirindra » pour le soutien des ménages vulnérables. Il y a entre autres la mise en place de l'association villageoise d'épargne et de crédit (Voamami) ou AVEC . C'est une activité qui permet aux ménages membres de l' AVEC de faire des économies sur leurs transferts et d'obtenir de petits crédits pour investir dans les activités génératrices de revenus (AGR). Ce modèle est disponible dans la commune Niarovana , district de Vatomandry avec 25 membres regroupés dans l'association « mirindra ». Selon la présidente de cette association, Valisoa Augustine, chaque adhérent est contraint de verser une cotisation de 5 000 ariary au maximum chaque semaine. En contrepartie, il sera autorisé à emprunter de l'argent à l'association, mais sera en retour obligé de verser le taux d'intérêt de 10%. « L'objectif est de faire en sorte que les membres puissent retrouver leur autonomie financière et investir dans les activités génératrices de revenus. Le montant de cette cotisation dépendra du moyen financier de chacun», a-t-elle souligné.

Par ailleurs, cette association est régie par une discipline stricte. Leur réunion est tenue secrète et la ponctualité est exigée à chaque membre pour éviter les sanctions. Les membres ne sont également pas autorisés à répondre au téléphone durant leur réunion pour éviter les pénalités. Malgré cette discipline rigoureuse , ceux qui ont adhéré à cette association ont indiqué qu'ils ont pu économiser tout en investissant dans leurs activités. Et c'est le cas pour Augustin Rakotoarimanana . « J'ai déjà emprunté de l'argent à la famille et aux connaissances pour mes activités mais mes efforts ont été vains. Grâce à l'AVEC , j'ai obtenu de petits crédits et je pourrais désormais réaliser mes objectifs. J'ai déjà pu construire ma petite maison grâce à cela » , a-t-il indiqué.