Madagascar: Sport « U » - L'Université d'Ankatso sur orbite !

Le Sport Universitaire commence à reprendre son souffle. Le Club ASUT est désormais relancé et l'Université d'Antananarivo est prête à participer aux compétitions fédérales dans plusieurs disciplines.

Les activités sportives à l'Université d'Antananarivo vont dans la bonne direction depuis qu'elles sont entre de bonnes mains. En effet, le directeur de l'Office des Sports et de la Culture (DOSC), Souleman Ibrahim Andriamandimby, qui est à son son premier mandat, en prend soin en apportant les corrections nécessaires afin de redorer le blason du sport universitaire. Après la signature de la convention de l'accord entre l'Université et les fédérations et la formation des étudiants techniciens, la DOSC a annoncé, pas plus tard que la semaine dernière, sa collaboration avec l'association Expatriés Malgaches de Tennis de Table (EMTT).

Il s'agit d'une convention qui permet aux deux parties prenantes de faire un échange sur différents aspects dont l'objectif est de favoriser le développement du tennis de table à Ankatso. Également dans l'optique de redynamiser le sport Universitaire, le club de l'Association sportive de l'Université d'Antananarivo (ASUT) a été lancé officiellement ce mercredi. Le club ASUT comprend une dizaine de sports collectifs et individuels, en outre des activités culturelles. Le recrutement et la sélection ont déjà commencé pour chaque discipline, suivant le calendrier qui est disponible et pourrait être consulté sur la page Facebook de l'ASUT.

Comme en tennis, le tournoi du classement de toutes les catégories s'étalera ce week-end, après une semaine de report en raison de la forte pluie dans la capitale. Par ailleurs, les préparations pour le sommet national de l'ASIEF qui aura lieu à Mahajanga cette année vont bon train. L'Université organise un tournoi de sélection et envisage de former une bonne équipe pour ce championnat réservé aux fonctionnaires.