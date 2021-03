Gabon: GSEZ Infras livre l'ensemble des lignes électriques sur les axes Kango-Bifoun-Lambaréné-Fougamou-Mouila et Oyem-Bitam-Okouk-Batouri

Libreville — Selon un communiqué de presse de GSEZ Infras, filiale d'Arise Infrastructure Services (IS), Il a été livré en janvier de cette année, 664 kilomètres de nouvelles lignes électriques aménagées avec une augmentation de puissance de 17 MVA, permettant ainsi à 118 villages et plus de 20 000 Gabonais d'avoir désormais accès à l'électricité et l'installation de 1 500 éclairages publics.

Initié il y a 4 ans, ce projet d'envergure d'électrification villageoise, visait à améliorer la couverture et le taux d'accès au service public de l'énergie électrique des populations situées en milieu rural.

Selon le communiqué, le projet impliquait la construction de lignes électriques dans les provinces de l'Estuaire, du Moyen-Ogooué, de la Ngounie et du Woleu-Ntem et consistait en l'aménagement de :

- 493 km de ligne moyenne tension

- 171 km de ligne basse tension

- Le renforcement de 5 sous-stations

- La production d'électricité - 17 MVA (ajout de groupes électrogènes aux stations d'alimentation SEEG de Mouila, Bitam, Fougamo et Lambarene pour améliorer la capacité existante).

En 2018, le taux d'électricité en zone rurale n'était encore que de 62,5% au Gabon. C'est dans le but de répondre au besoin d'électrification des zones rurales au Gabon que GSEZ infras est né. A travers ce projet, Arise IS contribue à atteindre l'Objectif n°7 de l'ONU en matière de développement durable : garantir l'accès à tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.

Ce projet fournit aujourd'hui de l'énergie à :

118 villes et villages

120 transformateurs de distribution électrique

2 200 connexions

1 500 éclairages publics

35 écoles primaires et centres de santé publique.

Impact sur la vie de plus de 20 000 personnes.

Résumé du projet :

Sr. No.

Tronçons de ligne

Udm

Longueur lines HTA

Longueur lines BTA

Nombre Villages

1

Kango Bifoun

Kms

72.112

67.7

30

2

Awala Plantation

Kms

15.615

0.01

3

Bifoun Lambarene

Kms

75.965

14.6

14

4

Lambarene Fougamou

Kms

93.512

28.4

19

5

Fougamou Mouila

Kms

125.339

14.08

14

6

Oyem Bitam

Kms

76

36.2

31

7

Bitam- Okouk- Batouri

Kms

35.15

10.2

10

Total

Kms

493.7

171.2

118

« Nous sommes fiers d'avoir contribué à l'installation de 664 km de lignes électriques, donnant ainsi l'accès à l'électricité à des centaines de villages, avec le projet d'électrification des zones rurales de GSEZ Infras. Nous remercions aussi le Ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques de leur soutien tout au long du projet ainsi que tous les autres acteurs du projet. », a déclaré Igor Simard, Directeur pays Arise IS & Arise IIP.

SEZ Infras, filiale d'Arise Infrastructure Services (IS), est le promoteur du projet d'électrification des zones rurales qui vise à soutenir le processus d'électrification au Gabon via le développement de 490 km de lignes à haute tension et 170 km de lignes à basse tension.