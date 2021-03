Cote d'Ivoire: Ligue 1 / Lyon - Maxwel Cornet vise désormais le titre

Actuel 3e de Ligue 1 avec seulement trois points de moins que le Leader, Lille, l'Olympique Lyonnais peut rêver. Plus de douze années après leur dernier titre, Maxwel Cornet et ses coéquipiers ont l'occasion de l'avoir cette saison où tout marche bien pour eux.

Un des éléments clés de cette réussite, l'ailier polyvalent ivoirien ne le cache plus. A 10 journées de la fin du championnat, il estime que le rhodanien doit mettre tout en œuvre pour aller chercher le titre.

« Tous les matchs seront importants jusqu'à la fin de la saison. Si le président avait été là, il aurait dit qu'il faut tout gagner pour être champion. L'objectif, c'est d'être joyeux en fin de saison. On sait par quoi ça passe. Je pense que c'est une prise de conscience naturelle. On sait qu'il reste peu de matchs pour atteindre nos objectifs. On redouble d'efforts. C'est comme en Ligue des Champions, on trouve une motivation supplémentaire. Je pense que cette année, on a une belle équipe pour faire quelque chose en fin de saison. A nous de se donner les moyens, de rester le plus sérieux possible », a dit Cornet en conférence de presse.

L'Olympique Lyonnais affronte Reims ce vendredi en ouverture de la 29e journée de Ligue 1.