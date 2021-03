Cote d'Ivoire: Législatives 2021 à Yamoussoukro-Commune - Le candidat KKP dénonce 14. 000 voix frauduleuses sur 20. 000 votants

Les deux candidats du PDCI-RDRA lors des législatives 2021 à Yamoussoukro commune, Kouassi Kouamé Patrice (KKP) et Bamba Sylla ont dénoncé, le jeudi 11 mars 2021 au cours d'un point-presse à la maison du PDCI à Cocody, des fraudes massives portant sur 14. 000 voix à Yamoussoukro.

Kouassi Kouamé Patrice dit KKP a décrit l'environnement à Yamoussoukro, avant, pendant et après la campagne pour les élections législatives du 6 mars 2021 : « Yamoussoukro s'apprêtait pour les législatives et comme partout ailleurs, nous avons lu le communiqué de la Commission électorale indépendante (CEI) qui précisait que les cartes d'électeurs devaient être distribuées du 20 au 27 février. Quand nos électeurs se sont rendus auprès des CEI locales, on leur a fait savoir que les cartes n'étaient pas disponibles. Nous avons écrit au président de la CEI pour nous inquiéter.

Malheureusement, jusqu'à ce que la période de distribution des cartes expire, aucune carte d'électeur n'a été distribuée à Yamoussoukro, sous le prétexte qu'elles n'étaient pas disponibles. Nous avons aussi constaté que dans certains quartiers de Yamoussoukro, des fiches circulaient où il était mentionné le nom des électeurs, les numéros de téléphones et les numéros de carte nationale d'identité. Nous avons encore écrit au président de la CEI pour dénoncer cela, mais aucune suite n'a été donnée à notre courrier.

Manifestement, ces fiches étaient préparées dans le cadre du mode opératoire de la fraude dont nous nous sommes rendus compte. Avant le démarrage de la campagne, nous avons été surpris de constater l'arrivée à Yamoussoukro des forces de défense et de sécurité, d'une commission spéciale chargée d'enquêter sur les événements survenus lors de la désobéissance civile et du procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abidjan. Il y a eu des arrestations et tout cela a créé un vent de panique chez nos militants et a contribué à réduire considérablement le taux de participation à ces élections ».

Le jour du scrutin, à savoir le samedi 6 mars 2021, KKP a révélé qu'à Yamoussoukro, il n'y a pas eu de liste de fonctionnaires et agents de l'État à déployer dans la CEI locale 2, mais ce sont des militants du RHDP qui y ont été déployé. « Nous nous sommes retrouvés au niveau de la CEI locale de la commune 2 avec des agents électoraux qui étaient tous des membres du RHDP. Des empêchements de vote nous ont également été signalés, des votes massifs frauduleux. Quand vous avez 400 inscrits dans un bureau de vote, on vous donne 400 bulletins. Curieusement, nous avons des PV où il est écrit : 400 bulletins de vote reçus, 200 votants, 100 bulletins de vote retournés. Il y a donc 100 bulletins qui sont la nature. Tous ces bulletins de vote manquants ont servi à alimenter la fraude (... ) Le point qui ressort de toutes ces fraudes est de 14. 000 voix frauduleuses sur 20. 000 votants », a expliqué Kouassi Kouamé Patrice.

Il a appelé les militants du PDCI-RDA au calme et à la sérénité : « Nous avons gagné ces élections. Le PDCI-RDA ne connait que les armes juridiques et nous allons les utiliser. Nous allons faire un recours devant le Conseil constitutionnel et nous avons confiance aux éléments objectifs que nous avons. La liste PDCI-RDA sera déclarée vainqueur des législatives à Yamoussoukro-commune ».