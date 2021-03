Burkina Faso: Jonathan Pitroipa - Pourquoi l'attaquant Burkinabé a-t-il arrêté ?

Il annonçait sa retraite le 24 février dernier. Star du football burkinabé, Jonathan Pitroipa a définitivement raccroché les crampons à 34 ans, alors que son âge lui permettait de jouer encore un peu.

Pour l'attaquant a-t-il arrêté alors qu'il était encore sous contrat avec Paris FC ?

« Dès le début de saison j'ai commencé à réfléchir, je me suis dis que j'essayais de terminer la saison et d'apporter un plus au club du Paris FC. Physiquement j'étais bien, mais des choses se sont passées et ont fait que je ne me sentais peut-être pas bien dans la tête pour continuer », a-t-il confié dans une interview accordée à Onze Mondial. « Avec le club, on a discuté et on a arrêté notre collaboration. C'était l'occasion de profiter de ma famille et de réfléchir à d'autres projets », a ajouté Pitroipa.

D'après l'ancien joueur du Stade Rennais, sa retraite s'explique par le fait qu'il était usé mentalement par le monde du football, même s'il sentait encore bien sur le plan physique.

« Physiquement j'étais toujours bien, je prenais du plaisir. Un ras-le-bol non, mais je commençais à être usé mentalement du milieu du football. On remercie Dieu, le football est un sport où on prend beaucoup de plaisir, mais qui use aussi mentalement, qui n'est pas facile, il faut le dire aussi. Les jeunes joueurs rêvent souvent d'être professionnels, mais le milieu n'est pas aussi simple qu'on le croit et il faut être fort mentalement pour tenir 15-16 ans de carrière », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter qu'après avoir cessé de collaborer avec Paris FC, il a eu des approches pour continuer. « Mais je n'étais pas prêt à continuer dans le milieu du football, mais davantage à partir sur d'autres projets », a fait savoir Jonathan Pitroipa.