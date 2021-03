Congo-Kinshasa: La deuxième édition de la foire des femmes des médias attendue fin mars

L'Union Congolaise des Femmes des medias (UCOFEM, en acronyme) et l'Association Congolaise des Femmes Journalistes de la presse écrite, "ACOFEPE" en sigle vont procéder du 29 au 31 mars prochain au Collège Boboto, dans la commune de la Gombe, au lancement de la deuxième édition de la foire des femmes des médias.

Organisé dans le cadre de la mise en œuvre du média sector développement activitus «MSDA», un programme d'appui de l'USAID aux médias, avec un financement complémentaire de la coopération suédoise et suisse, cet évènement sous l'ère de la crise sanitaire aura comme thème principal : «leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la covid-19». Parmi les objectifs spécifiques accompagnateurs, il y a l'amélioration de la qualité et la diversité des contenus médiatiques ; l'identification des femmes dirigeantes des rédactions et les animatrices des débats médiatiques comme moteur clé du changement social et l'égalité des chances des femmes des médias dans la profession, sans oublier le renforcement de l'éducation professionnelle des médias.

Au menu, il sera question le jour-j des conférences-débats et un espace d'exposition du travail des médias.

Pour rappel, l'Union Congolaise des Femmes des Médias est une organisation non gouvernementale luttant pour la promotion des droits consacrés aux femmes et l'égalité des sexes par l'intermédiaire des médias ; alors que dans l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite, cette structure vise la défense de travail des femmes exerçant dans les organes de la presse écrite, en outre encourager la lecture dans les milieux scolaires, universitaire et du travail.