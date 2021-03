Congo-Kinshasa: Kinshasa - La FDNT, l'UNFPA et Cie planchent sur le leadership féminin dans la réponse à la Covid-19

En marge des activités liées à la Journée Internationale des droits des femmes, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et l'UNFPA, en collaboration avec le Ministère de la Santé publique et le ministère de Genre Famille et Enfants, ont organisé une journée de rencontre d'échange sur le leadership féminin dans la réponse à la Covid-19, le jeudi 11 mars 2021 dans la salle Panorama de l'Hôtel Fleuve Congo dans la commune de la Gombe. Avec comme thème nationale de la journée internationale de la femme «Leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19 ».

Cette journée de réflexion avait pour objectif global de célébrer et reconnaître l'engagement des femmes à lutter contre la pandémie à travers l'innovation, l'engagement communautaire et l'offre de service de santé et soutien psychosocial. La célébration de la journée internationale de la femme est une opportunité de célébrer les femmes et les jeunes filles qui ont fait preuve d'un leadership efficace dans la réponse à la pandémie de la COVID en RDC; elles sont chercheuses, ingénieurs, biologistes, médecins, infirmières, sages-femmes, journalistes, entrepreneurs,... qui ont fait preuve de courage et détermination pour sauver les vies et réduire la propagation de la pandémie, peut-on lire dans le document.

Dans la foulée, un panel a été organisé où les femmes, médecins, entrepreneurs, étudiantes ont donné leurs expériences, leur contribution pour lutter contre ce fléau, cette maladie qui a mis par terre l'économie mondiale. Des femmes des autres villes comme Lubumbashi, Matadi ont contribué au panel à travers la visioconférence.

Pour clore la journée, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a procédé à la remise symbolique d'un cadeau souvenir à chaque femme en guise de reconnaissance de leur engagement de sauver les vies.