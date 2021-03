Angola: Les centrales photovoltaïques réduisent les coûts énergétiques

Catumbela — Le Gouvernement angolais compte économiser environ un million et 400 mille litres de carburant par jour, avec la production d'énergie électrique grâce aux centrales solaires, a annoncé ce jeudi le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

Il s'agit de sept centrales solaires photovoltaïques, à construire dans les provinces de Benguela, deux à Bié, Huambo, Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte, totalisant 370 mégawatts de capacité installée, d'un montant de plus de 500 millions d'euros, financés par l'Agence suédoise de promotion des exportations (SEK).

A cet effet, la province de Benguela a été choisie pour démarrer ce mégaprojet, sous la responsabilité de l'entreprise américaine Sun Africa et de l'entreprise portugaise de construction MCA, avec la pose de la première pierre pour la construction de deux parcs solaires, l'un à Biopio (188, 877 MWc) et l'autre à Baía Farta (96, 703 MWc).

Selon le gouvernant, les quelque 306 mégawatts (MWc) qui seront installés dans trois parcs, tels que Baía Farta, Biópio et Cuito, répondront aux besoins non seulement de Benguela et Bié, mais aussi de l'ensemble du réseau électrique national, car ils seront connectés au réseau électrique national.

Les quatre parcs solaires restants, avec environ 74 MWc, dans les emplacements de Saurimo (Lunda Sul), Lucapa (Lunda Norte), Luena (Moxico) et Bailundo (Huambo) fonctionneront dans un système hybride avec les centrales thermiques existantes, avec le objectif de réduire la consommation de diesel.

