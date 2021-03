Afrique Centrale: Musique - Le Congo a désormais sa plateforme de distribution de musique digitale

Initiée en décembre 2020 par deux rappeurs ponténégrins, Chris O'Neil Bakalé et Précieux Sidney Obondoko, Shopamusic a lancé officiellement le 9 mars la 1re plateforme congolaise de distribution de musique digitale.

Que l'on soit artiste ou groupe, et XXIe siècle oblige, on se doit désormais d'affirmer sa présence sur les plateformes de musique en ligne. Qu'elles soient francophones ou anglophones, il en existe des centaines telles iTunes, Spotify, Deezer, Apple Music, pour ne citer que les plus célèbres qui restent cependant difficiles d'accès pour les artistes indépendants. Cela les conduit à se rabattre sur des enseignes moins connues et elles sont légion. Parmi elles, la toute nouvelle Shopamusic, la 1re plateforme congolaise qui propose de vendre en ligne singles et albums de la musique du 242 en particulier, de l'Afrique en général ! Une excellente initiative tant pour les artistes que pour leurs fans. On y trouve, à titre d'exemple, quelques nouveautés comme l'album « Qui t'a dit » de Varan 2 Komodo ou le dernier single de Sosey « Bébé Noir ». D'autres artistes, bien naturellement, comme Young Ace Wayé, fraîchement élu Prix Découvertes RFI.

Il en coûtera très modestement à l'acheteur le prix de 499 FCFA - on se demande pourquoi ce prix « psychologique » propre au marketing de supermarché et pourquoi pas 500 FCFA ? - pour l'achat d'un single et au maximum 5000 FCFA pour l'achat d'un album. On pourra même dénicher des téléchargements entièrement gratuits sur cette nouvelle plateforme à l'interface fluide et très professionnelle ! Shopamusic semble vouée au succès qu'elle mérite ôtant une véritable épine du pied aux artistes orphelins d'un circuit de distribution musicale en République du Congo. Tout juste peut-on regretter une classification trop restrictive et résumée à sept styles musicaux dans la section « Shop », ce qui ne facilite pas toujours la recherche de son hit préféré. Last but not least, les règlements d'achats sont adaptés au pays et le paiement peut se faire tout autant par Mobile Money que par Carte Visa. Judicieux !

Allons voir dans les backstages et du côté des artistes qui céderont de façon non exclusive, et pendant une année, leurs titres mis en ligne en contrepartie d'une redevance de 70% hors taxe qui leur sera mensuellement attribuée, après qu'ils se sont acquittés des frais de mise en ligne à hauteur de 2000 FCFA pour un single et 5000 FCFA pour un album. Là encore, les choses n'ont pas été faites à moitié, le contrat est simple, clair et précis. C'est une quasi-certitude, Shopamusic symbolise la progression attendue des artistes sur le Net pour que le Congo rivalise un tant soit peu avec les musiques d'Afrique et d'ailleurs et c'est là une véritable source de progrès.