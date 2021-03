Angola: Approbation des tarifs plus bas pour les boissons alcoolisées et les boissons gazeuses

Luanda — Le projet de loi modifiant la taxe spéciale de consommation, approuvé ce jeudi par les commissions mixtes de l'Assemblée nationale, vise en général à réduire les tarifs applicables aux boissons alcoolisées et aux boissons non alcoolisées.

La loi actuelle prévoit des taux pour ces produits de 25% et 19%, respectivement, proposant l'individualisation de la catégorisation des produits avec des taux de 8% pour les boissons sans alcool, 11% pour les bières et les cidres, 15% pour les vins et 21% pour les spiritueux.

Le diplôme vise à apporter des réponses aux grandes difficultés économiques rencontrées par l'industrie nationale et, surtout, la production de boissons et de cigarettes, en l'adaptant à la réalité de l'économie angolaise.

La loi désormais approuvée a pour principaux objectifs de surmonter les inquiétudes présentées par les opérateurs et agents des secteurs des boissons et des cigarettes, ainsi que de promouvoir la réduction des tarifs applicables à ces secteurs.

La mesure déterminera également l'ajout obligatoire des vignettes fiscales sur les boissons et les cigarettes.

Elle vise également à définir l'obligation d'installer des systèmes de comptage et de mesure pour la transmission électronique des données aux établissements qui produisent des boissons, du tabac et leurs succédanés manufacturés, ainsi que des produits pétroliers.

