Afrique Australe: L'Angola participe à la réunion du Conseil des ministres de la SADC

Luanda — L'Angola participe vendredi à la réunion du Conseil des ministres de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC) qui analysera la situation financière du bloc et partagera des informations sur la pandémie de Covid-19 dans la région.

La réunion, présidée depuis Maputo (Mozambique), analysera également, entre autres documents, les processus d'intégration continentale, de coopération internationale et fera le point sur la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres et du Sommet des chefs d'État et de gouvernement.

Dans une note, le Département des technologies de l'information, de la communication institutionnelle et de la presse du ministère des Relations extérieures informe que le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, sera à la tête de la délégation de l'Angola, qui participera par visioconférence à la réunion.

La délégation angolaise comprend également des représentants des ministères des Finances, de l'Économie et de la Planification, de l'Industrie et du Commerce et de la Santé.

La session ministérielle a été précédée de sessions du Comité permanent des hauts fonctionnaires et du Comité des finances, qui étaient réunis depuis lundi dernier, pour préparer les documents à soumettre à la réunion ministérielle.

La réunion du Conseil des ministres se clôturera samedi prochain.

La SADC est une communauté économique régionale composée de l'Angola, de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la République démocratique du Congo (RDC), des Comores, de l'Eswatini, du Lesotho, de Madagascar, du Malawi, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, des Seychelles, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe.

