Congo-Kinshasa: Vernissage de deux ouvrages de Patrick B. Bakwa pour ce 15 mars

En vue de contribuer à la lutte contre le braconnage en République Démocratique du Congo, Patrick Bourgeois Bakwa s'est décidé de mettre à la disposition des lecteurs congolais deux ouvrages. Le vernissage de ces deux œuvres interviendra le lundi 15 mars 2021, à la bibliothèque Réhoboth dans la commune de Bandalungwa, non loin de la Banque du sang. Il invite ainsi cordialement tout le monde à dire non à la destruction de la faune et de la flore congolaises, non au commerce illicite des espèces phares de la RDC et non aux tueries à répétition des écogardes et de tous ces défenseurs de l'environnement.

La première œuvre avec comme titre "Braconiare", évoque la problématique de la lutte anti-braconnage et toutes les tueries de nos ecogardes (agents qui protègent la flore et la faune) à cause de la criminalité faunique. Dans cette pièce, deux jeunes ecogardes passent en revue leur situation et chargent les autorités qui jouent à l'indifférence, reléguant ainsi au second plan la question de la biodiversité.

La seconde œuvre pour sa part est intitulée "Eclairs et Eclats de violence sur Virunga", un recueil de poèmes qui peint le paysage à la fois mouvementé et tourmenté de Virunga, premier parc d'Afrique. Avec une bonne dose du fou-rire, les poèmes retracent toute la crise environnementale, la problématique de la gestion des déchets, l'assainissement, la corruption au niveau des forêts congolaises.