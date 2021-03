Congo-Kinshasa: L'ONG Handicap zéro formule des recommandations à Sama Lukonde

Handicap Zéro, une organisation non gouvernementale qui défend les droits des personnes vivant avec Handicap interpelle le Premier ministre Sama Lukonde sur le fait que les handicapés ne sont pas là uniquement pour le ministère en charge des personnes vivant avec handicap mais peuvent occuper, selon les compétences et formations, d'autres ministères.

Dans un communiqué de presse rendu public jeudi 11 mars 2021, l'ONG Handicap Zéro refuse d'assumer le ministère des personnes vivant avec handicap. D'après cette structure, confier ce ministère aux handicapés est une autre forme de discrimination. Les handicapés ont des performances et ont des formations diverses pour gérer d'autres ministères. Handicap zéro estime que la meilleure façon pour le gouvernement congolais de promouvoir et de faire participer les personnes handicapées dans la gestion de la chose publique et éliminer toutes formes de discrimination dont elles sont victimes, c'est leur permettre d'occuper d'autres portefeuilles.

La présidente de l'ONGD Handicap Zéro, Rehema Sergine Gino, évoque l'article 49 alinéas 2 de la constitution qui stipule que "l'Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Argumentant l'article, elle précise que cette disposition n'indique pas que les personnes handicapées doivent seulement avoir un ministère mais va plus loin pour exiger la présence des personnes handicapées au sein de toutes les institutions.

Au regard de cette disposition, Handicap Zéro formule certaines recommandations aux autorités compétentes pour éviter toute tension. Il leur demande de maintenir le département chargé des personnes dites « handicapées » ; fusionner le ministère actuel en charge des personnes vivant avec handicap avec un autre du même aspect humanitaire pour éviter les conflits d'attribution ; chercher une dénomination appropriée aux responsabilités à confier aux handicapés et non discriminatoire. Handicap Zéro propose en lieu et place, la dénomination du « ministère de l'Egalité des chances » ;

Signalons que ce message de l'ONG Handicap Zéro intervient alors que les tractations sont en cours pour la sortie d'une nouvelle équipe gouvernementale.