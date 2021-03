Congo-Kinshasa: Réformes électorales - La NSCC sensibilise les leaders d'opinions

Soucieuse d'avoir une bonne amélioration de la gouvernance électorale, la Nouvelle Société Civile Congolaise conduite par son Coordonnateur national, Jonas Tshiombela est allée à la rencontre du Cartel des femmes politiques leaders actives, le jeudi 4 mars dernier. Avec cette structure qui regroupe en son sein les femmes politiques de toutes les tendances, la NSCC a partagé pendant quelques heures sur les réformes de la loi électorale en se basant sur l'article 14 de la Constitution qui donne droit aux femmes.

Selon cet article, il est question de la parité et non de la participation de la femme dans la gestion. «Pour ce jour, nous avons rencontré le cartel des femmes politiques et ce cartel tient bien qu'on respecte à la lettre la constitution dans son article 14 qui parle de la parité et non de la représentativité», a dit le Coordonnateur de la NSCC. Il a également ajouté que du côté de sa structure, ils ont pris bonne note. « Nous avons pris l'engagement d'envoyer une note technique au niveau du parlement ainsi que du Sénat pour que cette préoccupation des mamans soit prise en charge. Parce qu'on ne peut pas travailler pour le compte d'une communauté sans tenir compte de leurs points de vue», a-t-il chuté.

Marie José Bunsana Lukeba, présidente de ce cartel a souligné qu'il n'est pas normal de négliger ou mettre de côté une composante très importante qu'est la femme. « Les femmes sont là, elles sont compétentes, elles sont dans des partis politiques ainsi que dans société civile et elles ont aussi besoin d'apporter un plus. Donc, ce ne sont pas des femmes qui manquent. Nous voyons et observons ce qui se fait, c'est seulement un manque de la volonté politique, c'est pour cela que nous haussons le ton, nous sensibilisons et nous posons encore des actes pour que cette voix soit entendue et qu'on puisse respecter l'article 14 de la constitution qui donne droit aux femmes », souligne-t-elle.

Jonas Tshiombela a renseigné que ces échanges vont se poursuivre avec d'autres leaders d'opinions en vue d'obtenir leur mobilisation pour que ces réformes soient une réalité.