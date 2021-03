Congo-Kinshasa: 8 mars - Cyrilla Kotananga milite pour l'égalité de chance dans les postes de décision en RDC

La date du 8 mars consacrée au combat et la promotion des droits de la femme du monde et les enjeux politiques de l'heure en RDC. Voilà les deux sujets dominants que Mme Cyrilla Kotananga, Présidente de la Dynamique des Femmes pour l'Emergence du Congo, «DFEC/ASBL » a développé en toute rationalité dans sa tribune adressée à la presse à Kinshasa.

Très cultivée, Cyrilla Kotananga possède une connaissance énorme sur l'historique de cette journée internationale des droits de la femme.

Pour cette dame de la société civile, la date du 8 mars est une consécration pour la gente féminine d'exprimer en toute liberté sa voix dans la société.

«Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19» est le thème choisi en cette année 2021 pour célébrer les droits de la femme dans toute sa dimension sur toute l'humanité.

Par rapport à cette thématique, Mme Kotananga a expliqué qu'il s'agit d'une revendication des femmes du monde entier qui méritent un avenir égalitaire, libre de préjugés sans stéréotypes et violences.

D'où, il est temps de construire un monde avec un avenir durable et pacifique avec les mêmes droits et des chances égales pour toutes et tous.

Pour y parvenir, a-t-elle souligné, le monde requiert la présence des femmes à tous les postes de prise de décision.

Evidemment, la responsable de la DFEC milite pour l'équité, la parité, l'autonomisation et l'égalité de chance entre homme -femme.

Parlant des enjeux politiques actuels, Cyrilla Kotananga soutient l'Union sacrée de la nation qui est une initiative louable du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi. Pour elle, l'Union Sacré de la nation est un mouvement politique de ralliement des citoyens à la défense de la patrie menacée, quelles que soient leurs opinions politiques, religieuses pour permettre à toute personne éprise de bonne volonté, de trouver les chemins de la paix qui mène au Développement et à la cohésion sociale du pays politiquement très divisé.

«C'est une sorte de pacte patriotique, nationaliste, républicain.

Par Union sacrée, j'attends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la Nation», a-t-elle déclarée.

En tant que femme engagée, Cyrilla Kotananga exhorte les nouveaux animateurs de l'Union Sacrée de prendre en compte les inégalités tant décriées homme-femme, les inégalités de salaires, d'emploi et économique.

Elle appelle la prochaine équipe gouvernementale de tenir compte de la question du quota de la femme.

«Qu'on intègre plus de femmes dans le cercle de prise des décisions car, elles sont mues par un désir d'égalité et de reconnaissance pour être comprises dans le principe d'universalité et pouvoir ainsi libérer leurs potentielles intellectuelles au devenir de la RDC de demain », a lancé Cyrilla Kotananga.

Et d'ajouter : «Ensemble, Homme et Femme, main dans la main, nous devons travailler dans la paix, le respect, l'unité, la justice pour la dignité, l'intégrité, l'honneur, le Développement de notre cher et beau pays.

Pour la Présidente de la DFEC/ASBL, il est impérieux que la femme soit associée à sa juste valeur à la vision du Président de la République pour donner un nouvel élan au pays.

«Je suggère que l'on puisse prendre en compte les initiatives des femmes. Le silence assourdissant aux cris des femmes en détresse devient fatiguant, ahurissant et lassant. Nous devons donc avoir le courage de favoriser l'égalité dans nos différences et que les voix minoritaires et peu audibles des femmes puissent finalement être entendues au sommet», a soutenu Cyrilla Kotananga.

A cet effet, elle invite les femmes à s'organiser d'avantage pour rendre leurs demandes audibles, compréhensibles et pour diffuser leurs idées et faire en sorte qu'elles soient acceptées.

Il faut noter que la Dynamique des Femmes pour l'Emergence du Congo que dirige la dame de fer Cyrilla Kotananga, est une ONG de droit congolais. Son but est de former, accompagner, aider et soutenir la femme congolaise sur l'auto-prise en charge. L'idéal est de faire participer activement les femmes au développement intégral et harmonieux de la RDC dans tous les domaines de la vie.