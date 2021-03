Ile Maurice: Covid-19 - Curepipe, Vacoas et Allée Brillant zones interdites

43 nouveaux cas ont été détectés dans la soirée hier. Ce qui porte le nombre de personnes infectées à 99 !

Le High Level Comittee a dressé une cartographie afin d'identifier les régions les plus affectées. Après cet exercice, la région de Curepipe, celles de Vacoas et d'Allée-Brillant ont été décrétés zones à risque. Depuis minuit, ces endroits sont interdits d'accès.

Deux foyers ont été détectés dans la région d'Allée-Brillant. Les autorités ont décidé d'interdire l'accès aux circonscriptions 15, 16 et 17. «Nous avons identifié 24 entrées qui donnent sur ces zones et elles seront sillonnées par des officiers de la Special Support Unit et la Special Mobile Force qui se chargeront d'en contrôler l'accès. 40 autres points secondaires seront également contrôlés.»

«Personne n'aura le droit d'entrer et sortir, sauf le personnel des services essentiels. D'ailleurs ces derniers se feront dépister», souligne le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal.

Les cas ont été détectés à Curepipe,Wooton, Forest-Side, Floréal, Phoenix, Cité L'Oiseau, Castel, Henrietta et Vacoas. Un exercice de dépistage massif aura lieu et le ministère identifiera les habitants qui nécessiteront des traitements spécifiques. Selon le DCP Jhugroo, «les régions de Curepipe,Vacoas et d'Allée-Brillant seront les plus encerclées. Les endroits concernés sont Midlands, Camp-Fouquereaux, Forest-Side, Jumbo Phoenix, Sayed Hosssen Road, Bassin Road, Holywood, Henrietta, La Marie, La Brasserie».

Les services de transport n'ont plus le droit d'opérer jusqu'au 26 mars. Les banques, quincailleries, poultry, meat et fish shops seront fermés. Les supermarchés restent, quant à eux, opérationnels.

Dix-neuf des nouveaux cas positifs détectés proviennent du contact tracing toujours en cours et quatre nouveaux cas ont été enregistrés à la suite de prélèvements effectués dans les Covid-19 Testing Centres. «Nous demandons à tout ceux qui ont par-ticipé à une séance de prière à Forest-Side le 7 mars dernier de se faire dépister», déclare Kailesh Jagutpal. «Egalement à ceux qui ont été à l'église de Ste Helene à Curepipe le 6 mars», et celles s'étant aussi rendues au Full Gospel Church à la rue Leclezio à Curepipe, le dimanche 28 février.

Le Dr Zouberr Joomaye a évoqué les interrogations du public sur le virus qui circule, mais aussi le reportage de France 24 sur la présence de variants sud-africain et anglais. «Beaucoup se demandent si c'est un virus normal ou un variant. Pour l'heure nous ne pouvons pas nous prononcer car nous n'avons pas encore reçu les résultats du séquençage. Ce serait prématuré de s'avancer là-dessus.» Le ministère avait transmis au Royaume-Uni 20 échantillons en janvier.Trois cas positifs au variant sud-africain et un cas positif au variant anglais ont été identifiés. «Ces cas de variants n'ont aucun rapport avec les 52 cas positifs locaux.»