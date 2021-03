Madagascar: Boom des espaces - Mauvaise conjoncture, concurrence sans pitié

La création d'espaces pour accueillir un événement familial, professionnel ou autre constitue un investissement d'envergure. Une innovation permanente est de mise pour une rentabilité optimale et pour combattre la concurrence.

Des espaces fermés, avec très peu d'entretien, ou contraint d'envoyer les employés permanents au chômage technique, c'est une réalité. Notamment à la suite de la crise du coronavirus. Mais des espaces qui affichent complet, avec des réservations hebdomadaires sur plus de deux mois, avec des chiffres d'affaires pouvant dépasser facilement les 8 millions d'ariary toutes les semaines, soit plus de 30 millions d'ariary en un mois, ça existe aussi.

Le boom des espaces depuis le début des années 90 s'explique en grande partie par le constat des difficultés pour la réservation d'une grande salle à l'hôtel, pour un événement familial ou professionnel, vers la fin des années 80, dans les environs d'Antananarivo. À l'époque, il fallait généralement plusieurs mois à l'avance pour réserver une salle. Mais la situation a assez vite évolué. Un peu partout, des espaces de différentes tailles se sont construits.

Investir dans la création d'espace nécessite toutefois une innovation permanente. Si la plupart des espaces créés dans les règles de l'art ont affiché une santé financière plutôt enviable dans les premières années d'exploitation, la situation a évolué assez vite pour certains en raison d'une concurrence assez rude, et, surtout avec l'arrivée de nouveaux concurrents dans le secteur.

Aujourd'hui comme hier, investir dans les espaces n'est certes pas à la portée de tous. Mais c'est un investissement potentiellement rentable, tant que la concurrence ne constitue pas une menace. Le danger n'est cependant pas à minimiser, car « la clientèle est généralement attirée par du neuf », comme le confirme Ravonison, gérant de l'espace Ny Akanintsika, flambant neuf, du côté d'Ambohijanaka. La concurrence oblige ainsi les acteurs du secteur à innover sans cesse et à être, en permanence, au diapason des nouvelles attentes et des nouvelles demandes, au risque de se faire surclasser très vite.

Des formules variées

« J'ai misé sur la verdure pour attirer l'attention de la clientèle », soutient le gérant, avant de spécifier, avec confiance: « j'ai déjà une réservation tous les week-ends sur trois mois. Jusqu'à la fin de cette année, il ne nous reste plus que très peu de samedis sans réservation ». Dans son cas, un minimum de réservation pour cent personnes est exigé, pour une location de 1 million d'ariary. Tous les autres services sont en sus. Il s'agit d'un espace qui peut accueillir jusqu'à quatre cent individus.

« C'est un investissement rentable, à condition d'être en mesure de répondre aux attentes de la clientèle », conclut-il.

Les investissements engagés par les propriétaires sont très variables. Avec moins de 200 millions d'ariary, si on dispose déjà d'un terrain, on peut s'engager dans la construction d'un espace, assez modeste. Mais certains espaces ont nécessité la mobilisation de plus de 2 milliards ariary, avec les équipements de pointe. D'autres propriétaires mettent juste à la disposition des clients des chapiteaux sur un terrain aménagé. Une formule qui ne nécessite pas les coûts d'une construction en dur.

Du côté d'Ilafy, la gérante propriétaire d'un espace d'une capacité d'accueil ne dépassant pas quatre-vingt personnes a innové dans les loisirs pour attirer du monde. Outre la piscine, elle a fait construire un étang à poissons, où ses clients peuvent pêcher en marge d'une fête familiale. « J'ai accueilli, une seule fois, un mariage, avec des invités en nombre très limité, mais nous accueillons plutôt régulièrement la célébration d'anniversaires en famille », explique-t-elle. La visite de petites fermes installées dans la propriété est également encouragée par la gérante. Des activités destinées généralement aux familles, avec des enfants en bas-âge.

Placement ou investissement?

Quand on constate toutefois la situation dans laquelle se trouvent certains espaces construits dans les années 90, on est en droit de se poser quelques questions. Certains ne sont plus entretenus, accueillant de moins en moins d'événements. D'autres ont mis la clé sous le paillasson au bout d'une dizaine d'années. Ce n'est pas un fait rare. Et la récente crise sanitaire a aggravé la situation pour d'autres.

« J'ai dû rembourser les clients qui ont effectué une réservation juste avant l'arrivée du coronavirus », témoigne la gérante d'un espace au sud de Tana. « Je constate que le propriétaire a actuellement de moins en moins de moyens pour entretenir les lieux. La plupart des employés sont au chômage actuellement. On les engage en tant que temporaires en cas d'événement » poursuit-elle.

Ce n'est pas la première fois qu'elle gère un espace. Notre interlocutrice note que, dans certains cas, il s'agit pour les propriétaires d'un moyen de placer de l'argent obtenu en très peu de temps à l'occasion d'une activité passagère, voire parfois « suspicieuse ». Et dans ce genre de situation, le calcul de la rentabilité sur un temps déterminé ne fait pas partie des priorités.