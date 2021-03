Madagascar: Lutte contre la malnutrition - Le projet de production de compléments alimentaires avance

Le grand projet de lutte contre la malnutrition va, bientôt, se concrétiser dans le Sud. L'association Fitia de Mialy Rajoelina assurera la production des compléments alimentaires.

Dernière ligne droite avant l'installation d'une usine de fabrication de compléments alimentaires pour la lutte contre la malnutrition dans le Sud. Mialy Rajoelina, présidente de l'association Fitia a rencontré une délégation de la Fondation Mérieux et du groupe Nutriset à Taolagnaro où sera implantée cette usine, hier. Cette délégation s'est déplacée exclusivement à Madagascar pour finaliser les accords qui gouverneront la mise en place et l'exploitation d'un container-usine à Taolagnaro.

Le container-usine est en transit maritime vers le port de Taolagnaro. « L'association Fitia assurera la production des compléments alimentaires et la chaîne de distribution vers les écoles bénéficiaires », indique la représentante locale de la fondation Mérieux à Madagascar, Luciana Rakotoarisoa.

Financement

Cette usine aura une capacité de production de cinq cents tonnes par an, soit dix millions de sachets à distribuer aux enfants. Les produits seront distribués à Anosy et à Androy, les régions les plus touchées par la malnutrition. La lutte contre la malnutrition est une cause qui tient à cœur la Première dame. Pas plus tard qu'au mois de novembre, elle est allée dans le Sud pour apporter son soutien indéfectible aux victimes de la sécheresse.

La fondation Mérieux a assuré le financement et l'achat de l'usine auprès de Nutriset et l'a fait don à l'association Fitia. Nutriset, qui a conçu l'usine, assurera sa maintenance, offrira des formations à l'équipe de l'association Fitia et pourra conseiller les recettes. L'association de la Première dame, quant à elle, à part la fabrication des produits, assurera l'importation des matières premières nécessaires à l'élaboration des recettes.

Ce projet a vu le jour, grâce à la rencontre du chef d'État, Andry Rajoelina, avec Alain Mérieux, fondateur de la Fondation Mérieux à Lyon, en octobre 2019. Ce dernier a souhaité apporter son aide face à la priorité de santé publique identifiée par le président de la République, notamment, la malnutrition qui est particulièrement sévère dans le Sud.