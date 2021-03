Madagascar: Prévision macro-économique - Une véritable crise de croissance

D'une entité à l'autre, d'un spécialiste à l'autre, l'estimation du taux de croissance de l'économie pour cette année diffère avec des analyses nuancées. Tout le monde a raison, personne n'a tort. Pour l'instant.

Prudence à fleur de peau. Thierry Rajaona, à la sortie de l'Assemblée générale du Groupement des entreprises de Madagascar, GEM, qu'il préside a prédit « qu'un taux de croissance de l'économie de 5% en termes réels du PIB serait faisable cette année. À condition de se donner les moyens pour y parvenir. Avec, en l'occurrence un vrai plan de relance pour le secteur privé. Au-delà des offres classiques de la loi de finances ». Comme la facilitation de l'octroi de crédits. Le secteur privé souhaite aussi participer à l'élaboration de la loi de finances 2022.

De la part d'un opérateur économique habitué aux arcanes du milieu des affaires du pays des années durant, ayant vécu de nombreux contextes défavorables, il est difficile de mettre en doute une telle conviction. Mais les autres projections ont été plus ou moins pessimistes que la sienne. Un petit florilège de calculs arithmétiques tout à fait élémentaires.

La Banque mondiale qui a révélé l'augmentation exponentielle du nombre des nouveaux pauvres, post-crise sanitaire, désormais 77% de la population vivent dans la misère absolue, table sur une progression de 2%. À condition que le coronavirus ne vienne encore saper la stratégie de relance. Or, le ministre de la Santé publique, le professeur Jean Louis Rakotovao n'exclut plus un scénario de reconfinement si les statistiques liées à la propagation de la pandémie s'empiraient. Le retard de la publication des données officielles hebdomadaires la semaine passée, a fait courir les bruits les plus alarmistes parmi la population, toujours aux aguets de la moindre information sensationnelle. Échaudée qu'elle est par l'expérience de l'an dernier, le mois de mars lui rappelle les pires cauchemars.

Critères de performance

Du côté du Fonds monétaire international, FMI, un accord de principe a été donné au gouvernement pour un éventuel programme triennal, scellé sous le cachet du Facilité élargie de crédit, FEC, d'un montant de 320 millions de dollars. La décision du Conseil d'administration du FMI est attendue à la fin de ce mois. Au plus tard au début avril. Mais déjà au moins trois critères de performances à remplir par le gouvernement. Augmentation significative des dépenses allouées aux actions sociales, mobilisation des recettes publiques, et transparences dans l'affectation des aides financières obtenues. Accessoirement, le FMI attend une amélioration du climat des affaires par la lutte sincère contre la corruption. Des devoirs à la maison difficile à composer pour le gouvernement, compte tenu de ce qui s'est passé depuis son entrée en fonction. Dans les meilleurs des cas, le FMI, tout au moins son représentant Marc Gérard, mise sur un taux de 3,2 à 3,5% d'avancée de l'économie pour l'exercice en cours.

Quant à la loi de finances, dont l'adoption par la majorité des députés, les yeux fermés, a été tout sauf une surprise, elle prévoit un bonus de 4,5% pour l'économie globale. Un député qui a jugé trop ambitieuse cette visée, a été aussitôt recadré par Richard Randriamandrato, ministre de l'Économie et des finances, qui a défendu le projet du gouvernement. Il est convaincu de la faisabilité d'une telle performance.

Dans tous les cas de figure, après un recul de 3,8% de l'ensemble sur une « anticipation » de 5% en 2020, soit - 8,8% de régression nette, il faudrait au moins réaliser un bond de 3,8% pour retomber à zéro. Avant d'espérer réaliser ces « rêves » de croissance positive. Ce qui semble être une utopie. Du moins en valeur absolue.

Sur la finalité, ces principaux acteurs s'accordent à dire que l'essentiel serait de créer un environnement propice à une croissance économique soutenue, durable et inclusive. Le seul remède efficace pour réduire le taux de la pauvreté. À défaut de la faire disparaître de la circulation.

Accord de principe - Le FMI ramène aux fondamentaux

Il reste quelques jours à attendre pour être fixé du sort du dossier Madagascar au Conseil d'administration du FMI. Qui va trancher pour l'obtention des 320 millions dollars au titre de la Facilité élargie de crédit, FEC, avec un programme triennal. Ce qui coïncide avec la fin de l'actuel mandat présidentiel. L'actuel régime, après deux années d'hésitations, a fini par admettre le caractère indispensable d'avoir un accord avec le FMI. Car cela, d'un côté crédibilise les actions du gouvernement en place, rassure les autres bailleurs de fonds, et peut inciter les investisseurs désireux de venir à s'installer. Le montant de la FEC importe peu, ces cautions morales constituent des gages nécessaires pour la relance de la machine économique, rouillée par des mois de confinement durant la crise sanitaire de l'an passé.

Mais le FMI pose déjà des jalons, tels des réverbères illuminés, conduisant au bout du chemin. Parmi ses conditionnalités la mobilisation des recettes publiques. Soit, l'amélioration du taux de pression fiscale ramené au Produit intérieur brut, PIB. Pour cette année, la loi de finances ne prévoit que 9%, une des performances le plus faibles du continent africain. Cette faiblesse des ressources internes conduit l'État à souscrire des crédits auprès des bailleurs de fonds. Car ces 9% du PIB arrivent à peine à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Administration. Paiement des salaires des fonctionnaires, des pensions des retraités, achats des fournitures de bureau... Le 60% des dépenses d'investissement sont assurés par les aides budgétaires des partenaires techniques et financiers, PTF.

Exécution budgétaire

En réponse à cette sollicitation du FMI, le ministère de l'Économie e t des finances, MEF, a pris soin de publier des notes sur l'exécution budgétaire quatrième 2020. Pour signaler que « sur les 2757 milliards ariary escomptés de recettes fiscales, 2663 ont été réalisés. Avec 107% pour l'Impôt sur les revenus salariés, IRSA, 87% pour la TVA et 105% pour les droits d'accises ». Le rapport se satisfait que malgré le contexte difficile consécutif à la crise sanitaire, les contribuables ont démontré une conscience citoyenne exemplaire. La dématérialisation des services de la Direction générale des impôts, DGI, y était pour beaucoup. Elle a facilité les tâches des déclarants fiscaux, pouvant s'acquitter de ses devoirs envers la nation chez eux, à l'abri des braqueurs aux aguets dans un coin de la rue.

Mais aussi « étonnantes» qu'elles soient, ces exceptions ne peuvent pas confirmer la règle. Les Malgaches ont une conception négative de tout ce qui est imposition. Ils pensent, avec plus ou moins de raison, que payer ces impôts et taxes reviendrait à financer les caprices des dirigeants et leurs familles. Dans la mesure où ils n'ont pas ressenti de progrès du cadre de leur vie. Routes nationales en piteux état, rues des villes défoncées, des centres hospitaliers en dégradation avancées, des salles de classes à ciel ouvrir... Bref des services publics défaillants. D'où cette prépondérance du secteur informel qui pèse lourd. Ses multiples activités à l'abri des contraintes fiscales contribuent jusqu'à 24% du PIB selon des récentes études.

Pertes financières

Celles-ci assurent des emplois précaires, souvent sans la moindre sécurité sociale, mais génèrent aussi des pertes financières à l'État. Presque un mal nécessaire.

L'autre exigence du FMI porte sur l'augmentation des dépenses affectées aux secteurs sociaux. Son représentant résident, Marc Gérard, constate que « les budgets alloués aux ministères de l'Éducation nationale, de la Santé publique, de la Population et de la promotion féminine, l'Eau, l'hygiène et l'assainissement ne représentent que 1% du PIB. Et que l'éducation nationale ne bénéficie que 15% du budget total au lieu de 20 au moins ». Des critiques des opposants et des militants de la société civile ont abondé dans le même sens. Le gouvernement essaie de réorienter ses priori tés envers ces quatre préoccupations du FMI.

Enfin le FMI souhaite davantage de transparence dans les ventilations des aides financières obtenues par Madagascar. Celles engagées dans la lutte contre la propagation du coronavirus ont fait couler beaucoup d'encre. Des opposants au régime n'ont pas été convaincus par les tableaux de répartition publiés par le MEF. En somme, le FMI jauge déjà les réelles intentions du gouvernement et ses capacités à se mettre au diamètre exact de l'orthodoxie financière internationale. Cela à trois semaines d'une prise de décision cruciale par son Conseil d'administration.

Serpent de Mer - Le PEM dans les limbes

Attente. La présentation du Programme d'émergence de Madagascar, PEM, devant la communauté des PTF, a été prévue pour le 19 janvier. La date d'anniversaire de l'investiture du président de la république Andry Rajoelina. Depuis, aucune information n'a filtré. Mais à ce moment précis, les discussions préalables avec le FMI n'ont pas encore commencé. Il aurait été indécent pour ses concepteurs de dévoiler le contenu du PEM sans être certain d'avoir, au moins, un avis favorable du FMI. Marc Gérard a admis que les point essentiels du ont discutés mêmes ils n'ont pas été rendus publics. Il a remarqué « des projets ambitieux ». Le FMI, quant à lui, travaille dans un cadrage macro-économique réaliste. Beaucoup ont monté en épingle que dans le communiqué du FMI du 12 février, signé par Charalambos Tsangarides, chargé du dossier Madagascar, le PEM n'apparaît qu'une seule fois. Or, il devrait être au centre de toutes les attentions. L'épine dorsale des projets présidentiels autour de laquelle s'articulent les actions gouvernementales. Le fil conducteur de la révision à venir de la loi de finances. Cette absence de cap précis, à terme, risque de faire tanguer le navire Madagascar. Le s députés de l'opposition évoquent déjà un déficit financier dans ce retard dans l'allumage.

Conjoncture - La Banque mondiale préoccupée par la pauvreté

Pour la Banque mondiale, un des bailleurs de fonds le plus actif pour Madagascar, le principal souci a trait à l'ampleur de la pauvreté de la population, post-covid. Alors que la pandémie continue de frapper. Selon ses évaluations à la fin de l'année covid « près de 1,4 millions de personnes auraient basculé dans l'extrême pauvreté en 2020 en raison des pertes d'emplois dans les secteurs clés de l'industrie et des services, ainsi que de la perte soudaine de revenus pour les travailleurs informels affectés par les mesures de confinement dans les grandes villes ». Mais la Banque mondiale pose les questions essentielles pour avoir des pistes de réflexion sur l'horizon à court et moyen terme.

Quand Madagascar va-t-elle récupérer les per tes subies pendant la récession ?

La croissance économique à Madagascar se redressera en 2021-23, mais à un rythme progressif et continuera de se heurter à des contraintes sous-jacentes.

Alors que la crise continue de jeter une ombre sur les perspectives économiques nationales et mondiales, la croissance devrait rester modérée à Madagascar en 2021, aux alentours de 2 %, avant de rebondir à 5,8 % en 2022. Cependant, la croissance reste structurellement limitée par un capital humain inadéquat, une forte prévalence de l'informalité et de l'agriculture de subsistance, des infrastructures insuffisantes et mal entretenues, ainsi que des faiblesses en matière de gouvernance. Ces contraintes risquent d'être exacerbées par la crise.

Comment Madagascar peut-il reconstruire mieux et plus fort après la crise ?

Prévenir une résurgence de la pandémie et préserver les moyens de subsistance restent des priorités à court terme

Des mesures sanitaires supplémentaires seront nécessaires pour prévenir une deuxième vague de la pandémie à Madagascar, notamment par un renforcement des capacités de dépistage et par des travaux préparatoires à une campagne de vaccination. Si la crise persiste, les programmes de protection sociale devraient également être étendus pour augmenter la couverture, et devraient bénéficier d'une allocation budgétaire transparente et prévisible de la part de l'État pour assurer leur pérennité.

Reconstruire mieux pour une reprise économique durable nécessite un nouvel élan de reforme

Une stratégie de relance forte et durable devra s'appuyer sur des réformes ambitieuses visant à stimuler l'accès au marché, à accélérer la numérisation de l'économie, à renforcer la qualité des investissements publics dans les infrastructures et le capital humain, et à renforcer la productivité agricole et la sécurité alimentaire. La mobilisation de ressources intérieures supplémentaires est devenue vitale pour soutenir ces priorités, ce qui nécessite des réformes fiscales d'envergure, notamment la suppression des exonérations fiscales inefficaces et l'optimisation de la fiscalité minière.