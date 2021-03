Ile Maurice: Covid-19 - «Le gouvernement aurait dû interdire les rassemblements dès le premier cas» dit XLD

«Bravo aux associations socioreligieuses et à l'Eglise qui ont pris les devants pour empêcher les rassemblements. C'est le gouvernement qui aurait dû prendre cette décision. S'il l'avait fait, nous n'en serions pas là. Get kot zot in foté». Ce constat est celui du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval qui a tenu une téléconférence de presse dans la matinée de ce vendredi 12 mars. D'ailleurs, il se demande si le gouvernement était préparé à faire face à une deuxième vague.

Est-ce que le gouvernement a fait remplacer les respirateurs défectueux de Pack and Blister ? Combien sont opérationnels dans les hôpitaux ? Est-ce que les hôpitaux ont les derniers types de médicaments qui sont utilisés ailleurs ? Ce sont tant des questions que le leader de l'opposition adresse au ministre de la Santé, Kailash Jugutpal.

Dans la foulée, il accuse ce dernier, avec le concours des autres membres de la majorité, de s'être moqué des membres de l'opposition. «J'avais posé une question en août dernier au ministre pour savoir si Maurice passera des précommandes des vaccins aux différents laboratoires, tout le monde sur les bancs du gouvernement s'était mis à rire. Aujourd'hui, il nous faut 1,8 millions doses pour vacciner 70% de la population. Il n'y aucune indication qu'on aura cette cargaison», a indiqué Xavier-Luc Duval. De plus, il accuse également le ministre et la Dr Catherine Gaud d'être responsables si les Mauriciens ne sont pas précipiter pour les vaccins. «La Dr Gaud et le ministre avaient dit, dans la presse, qu'il n'y avait pas urgence. Cette déclaration est restée dans la tête des Mauriciens», rappelle-t-il.

Par ailleurs, le leader de l'opposition reconnaît que le parlement n'est pas adapté pour siéger en pleine phase de contamination car il est difficile d'y respecter la distanciation sociale. Toutefois, il est d'avis que le gouvernement aurait dû aménager des facilités pour que certains élus puissent intervenir par l'application Zoom par exemple. En tout cas, il souhaite que la séance de 23 mars ne soit pas annulée. «Elle doit être une séance spéciale avec des questions et des échange sur la covid-19 uniquement », réclame-t-il.

Sur le plan économique, Xavier-Duval affirme que la somme de Rs 2 500 qui sera versée à ceux qui sont à leur propre compte est insuffisante. Pour ce qui est des réserves de 13.4 mois annoncées Renganaden Padayachy, le ministre des Finances, Xavier-Luc Duval rappelle que ce sont des emprunts contractés auprès de l'Agence Française de Développement (300 millions euros), du Japon (30 milliards de yen) et à l'Inde (100 millions de dollars). «Ce sont ces emprunts qui a fait gonfler la réserve. C'est comme prendre de l'argent prêté à vos proches que vous mettez sur votre compte bancaire. Ce n'est pas votre argent. Il faudra le rendre », explique-t-il.