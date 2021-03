Tunisie/Bénin: Jacques Bessan en sélection du Bénin

Un « Ecureuil » chez les « Cigognes ».

Jacques Bessan, attaquant béninois de l'OB, a récemment été rappelé en équipe nationale dans la perspective de la trêve qui interviendra en fin de mois. Le désormais « Ecureuil » des Béjaois participera donc aux matches qualificatifs de la CAN Cameroun 2021.

Coulibaly intègre le groupe des «Eléphants »

A son tour, l'attaquant de l'ESS, Souleimane Coulibaly, a été convoqué en sélection de Côte d'Ivoire dans l'optique des éliminatoires de la CAN 2021. Les « Eléphants » affronteront fin mars le Niger et l'Ethiopie.

Kechrida et Bayou, bons pour le service

L'infirmerie du club sahélien se vide progressivement après certaines contaminations par le coronavirus. Ainsi, Malek Bayou et Wajdi Kechrida sont désormais aptes à réintégrer le groupe de joueurs. Quant au gardien Walid Kridène et à l'attaquant Fakhri Ouji, ils sont encore en période d'isolement.

L'Olympique de Médenine caracole

En match retard comptant pour la 6e ronde de L2 (G. 1), l'Olympique de Médenine a signé sa 6e victoire de rang à l'occasion du derby du Sud-Est face aux insulaires de l'AS Djerba. Score final : (4-0) en faveur du COM grâce à des buts de Béchir Rehibi, Hassène Chaouachi (auteur d'un doublé), et Hamza Salhi. Le COM compte cinq points d'avance sur son poursuivant immédiat, à savoir le CSHL. Le COM est aux portes du play-off de L2.